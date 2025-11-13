عاجل
الشيباني: زيارة الشرع لواشنطن جزء من خطواتنا لمحاولة إعادة العلاقات مع العالم على أسس الاحترام المتبادل
الشيباني: زيارة الشرع لواشنطن جزء من خطواتنا لمحاولة إعادة العلاقات مع العالم على أسس الاحترام المتبادل
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في إطار قانون قيصر مسألة وقت
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في إطار قانون قيصر مسألة وقت
نتنياهو: لا نطلب من الآخرين أن يقاتلوا بدلا منا ونحن الحليف الوحيد لأمريكا الذي يقول لا نحتاج قواتكم على الأرض
نتنياهو: لا نطلب من الآخرين أن يقاتلوا بدلا منا ونحن الحليف الوحيد لأمريكا الذي يقول لا نحتاج قواتكم على الأرض
نتنياهو: الدعم العسكري المقدم لنا ليس سوى جزء بسيط جدا مما أنفقته واشنطن في أفغانستان والشرق الأوسط
نتنياهو: الدعم العسكري المقدم لنا ليس سوى جزء بسيط جدا مما أنفقته واشنطن في أفغانستان والشرق الأوسط
نتنياهو: ما يهمني هو هل سيعمل أحمد الشرع معي من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا
نتنياهو: ما يهمني هو هل سيعمل أحمد الشرع معي من أجل تحقيق منطقة منزوعة السلاح في جنوب غرب سوريا
نتنياهو: ما يهمني في أحمد الشرع هو ما يحدث على الأرض في سوريا وهل ستصبح مسالمة
نتنياهو: ما يهمني في أحمد الشرع هو ما يحدث على الأرض في سوريا وهل ستصبح مسالمة
الخارجية الإيرانية: أمريكا مسؤولة عن الوضع الراهن بسبب انسحابها من الاتفاق وضربها منشآتنا النووية السلمية
الخارجية الإيرانية: أمريكا مسؤولة عن الوضع الراهن بسبب انسحابها من الاتفاق وضربها منشآتنا النووية السلمية
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية بتبعيتها لأمريكا تجاهلت بسوء نية مبادرات إيران لإنجاح الدبلوماسية
الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية بتبعيتها لأمريكا تجاهلت بسوء نية مبادرات إيران لإنجاح الدبلوماسية
05:15
السماء تلون نفسها! (فيديو)
03:26
الرئيس عون: يبخون سماً! (فيديو)
01:21
انسداد مجرى نهر الليطاني بسبب الغارات (فيديو)
2025-11-12
حقيبة سوداء بيد مرافق الشرع.. فما سرها؟ (فيديو)
2025-11-12
بطريقة مخيفة.. إنهيار جسر! (فيديو)
محليات
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
2025-11-13 | 08:46
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
مراسلة الجديد: بدء جلسة وزارية في السراي الحكومي
مراسلة الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي
مراسل الجديد: بدء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
محليات
الوزراء
السراي
الحكومي
غارتان اسرائيليتان استهدفتا المكان ذاته في بلدة طرفلسيه Publishing Date
أطباء بلا حدود: هجوم بطائرة مُسيّرة على بعد امتار قليلة من عيادتنا في الهرمل
12:07
جنبلاط: قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور فهل ستنسحب إسرائيل؟
كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، عبر منصة "أكس":
12:07
جنبلاط: قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور فهل ستنسحب إسرائيل؟
كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، عبر منصة "أكس":
11:44
ترسيم الحدود مع سوريا.. الى الواجهة مجددًا - في النشرة بعد قليل
11:44
ترسيم الحدود مع سوريا.. الى الواجهة مجددًا - في النشرة بعد قليل
11:40
الذهب الصيني بديل عن التقليدي؟ - تابعوا النشرة المسائية
11:40
الذهب الصيني بديل عن التقليدي؟ - تابعوا النشرة المسائية
محليات
12:07
جنبلاط: قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور فهل ستنسحب إسرائيل؟
عربي و دولي
12:02
الشيباني: زيارة الشرع لواشنطن جزء من خطواتنا لمحاولة إعادة العلاقات مع العالم على أسس الاحترام المتبادل
عربي و دولي
12:02
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا في إطار قانون قيصر مسألة وقت
جنبلاط: قبل أن نناشد الحياد ونعدل الدستور فهل ستنسحب إسرائيل؟
12:07
ترسيم الحدود مع سوريا.. الى الواجهة مجددًا - في النشرة بعد قليل
11:44
الذهب الصيني بديل عن التقليدي؟ - تابعوا النشرة المسائية
11:40
بشرى سارّة للقطاع العام من الحكومة
11:34
الإستيطان جنوبًا.. من إعلان الى واقع؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
11:31
مأدبة غداء على شرف السفير اللبناني الجديد لدى الرياض
11:29
2025-11-12
"حفاظاً على مصداقيتك".. رسالة من جعجع لـ نعيم قاسم!
2025-11-12
🚨 هزة أرضية شعر بها سكان العاصمة بيروت
2025-09-25
بالفيديو - نصرالله على صخرة الروشة!
2025-10-08
السفير المصري علاء موسى لـ"الجديد": ما يحدث في غزة هو مجزرة حقيقية نحن في موقف يتطلّب التهدئة والبحث عن سُبل لمعالجة جذور ما يحدث بدءاً من الخطة الأميركية التي طُرحت من قبل الرئيس الأميركي
2025-11-10
ترحيب حار بالرئيس السوري (فيديو)
2025-11-03
بركة أنان.. "طاقة وجمال" في جنوب لبنان (فيديو)
04:40
الرئيس عون يستقبل مستشارة ماكرون.. مراسل الجديد من بعبدا
13:38
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025
2025-11-12
المؤثرة الاردنية سالي العوضي كما لم تشاهدونها من قبل.. قبلت التحدي وعلقت: "فيني لمكفيني"!
2025-11-11
مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025
2025-11-10
مقدمة النشرة المسائية 10-11-2025
2025-11-10
جديد ملف هانيبال القذافي.. مراسلتنا توافينا بالمستجدات
عربي و دولي
00:56
"سوريا ستساعد بنشاط في تفكيك حزب الله".. مواقف جديدة لـ برّاك!
عربي و دولي
00:56
"سوريا ستساعد بنشاط في تفكيك حزب الله".. مواقف جديدة لـ برّاك!
محليات
06:11
"خشية من هجوم محتمل لـ حزب الله".. اسرائيل تتجهز!
محليات
06:11
"خشية من هجوم محتمل لـ حزب الله".. اسرائيل تتجهز!
عربي و دولي
00:47
"مستودع أسلحة لحزب الله".. أدرعي مجدداً يزعم وينشر!
عربي و دولي
00:47
"مستودع أسلحة لحزب الله".. أدرعي مجدداً يزعم وينشر!
خاص الجديد
12:45
قائد الجيش "منزعج".. ولا سلاح جنوب الليطاني الشهر المقبل!
خاص الجديد
12:45
قائد الجيش "منزعج".. ولا سلاح جنوب الليطاني الشهر المقبل!
محليات
01:24
بعد الغارات.. مصلحة الليطاني تُطمئن: لا تأثير على نوعية المياه
محليات
01:24
بعد الغارات.. مصلحة الليطاني تُطمئن: لا تأثير على نوعية المياه
محليات
03:54
المنخفض الجوي بدأ!
محليات
03:54
المنخفض الجوي بدأ!
