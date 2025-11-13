رسالة من الكونغرس.. بري يعرقل وتهديد للبنان!

في العنوان اللبناني والعنوان الدولي كل المؤشرات تتحدث عن تأخر وغيابه عن مسار التقدم في الساحة الدولية.

فلبنان لا يزال موضوعا على طاولة الازمات وليس الحلول. لا جواب بعد على طرح بالتفاوض فوفق المصادر الدبلوماسية للجديد لا يزال اقتراح غير مكتمل لأن المطلوب هو طرح تفاوض مباشر مع اسرائيل عبر تمثيل سياسي لأن كما يقول دبلوماسيوها علنا ، لا تريد أن تلعب دور الوسيط ولا تريد للتفاوض ان يحصل عبر الميكانيزم، بل ان يكون مباشرا ايضا.

أما مطالبة لبنان بانتزاع أي خطوة من اسرائيل كالانسحاب أو وقف فهي مطالبة مرفوضة من واشنطن وتل أبيب وانتظارها من دون القيام باي عمل او تقديم أي مقاربة جدية هو تضييع للوقت في مهلة أصبحت ضيقة جدا.

وفي المشهد الدولي، تحدثت مصادر الوفد الذي التقى المسؤولين اللبنانيين عن تقييم الوفد للزيارة على انها حاسمة في مطالبها وحاسمة في المهلة التي اعطتها للبنان لتجفيف منابع تبييض الاموال وإلا فإن ستطبق تباعا على اكثر من مستوى .

في الامن ليس لبنان بعيدا عن التصعيد التدريجي والعمليات الامنية المحددة والنوعية من حيث اختيار الاهداف. هذا التصعيد وضع في خطة الشهرين المقبلين وما بعدهما يبنى على الشيء مقتضاه.

وعلى طاولة البيت الابيض في لقاء الرئيس الاميركي وولي العهد السعودي بن سلمان المقبل، ستكون ملفات المنطقة على طاولة البحث، ومنها بطبيعة الحال وغزة ولبنان.