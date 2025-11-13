الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

رسالة من الكونغرس.. بري يعرقل وتهديد للبنان!

2025-11-13 | 13:14
في العنوان اللبناني والعنوان الدولي كل المؤشرات تتحدث عن تأخر لبنان وغيابه عن مسار التقدم في الساحة الدولية.

فلبنان لا يزال موضوعا على طاولة الازمات وليس الحلول. لا جواب بعد على طرح الرئيس عون بالتفاوض فوفق المصادر الدبلوماسية للجديد لا يزال  اقتراح لبنان غير مكتمل لأن المطلوب هو طرح تفاوض مباشر مع اسرائيل عبر تمثيل سياسي لأن واشنطن كما يقول دبلوماسيوها علنا ، لا تريد أن تلعب دور الوسيط ولا تريد للتفاوض ان يحصل عبر الميكانيزم، بل ان يكون مباشرا ايضا.
 
أما مطالبة لبنان بانتزاع أي خطوة من اسرائيل كالانسحاب أو وقف الغارات فهي مطالبة مرفوضة من واشنطن وتل أبيب وانتظارها من دون القيام باي عمل او تقديم أي مقاربة جدية هو تضييع للوقت في مهلة أصبحت ضيقة جدا.
 
وفي المشهد الدولي، تحدثت مصادر الوفد الاميركي الذي التقى المسؤولين اللبنانيين عن تقييم الوفد للزيارة على انها حاسمة في مطالبها وحاسمة في المهلة التي اعطتها للبنان لتجفيف منابع تبييض الاموال وإلا فإن العقوبات ستطبق تباعا على اكثر من مستوى .
في الامن ليس لبنان بعيدا عن التصعيد التدريجي والعمليات الامنية المحددة والنوعية من حيث اختيار الاهداف. هذا التصعيد وضع في خطة الشهرين المقبلين وما بعدهما يبنى على الشيء مقتضاه. 
وعلى طاولة البيت الابيض في لقاء الرئيس الاميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان المقبل، ستكون ملفات المنطقة على طاولة البحث، ومنها بطبيعة الحال سوريا وغزة ولبنان.
 
انسداد مجرى نهر الليطاني بسبب الغارات (فيديو)
مراسل الجديد: تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض في سماء منطقة البقاع وبعلبك والبقاع الشمالي

جثة على الطريق!
03:54

جثة على الطريق!

عثر منذ بعض الوقت، على جثة فتى مجهول الهوية ملقاة الى جانب طريق بكركي - حريصا.

وحضرت على الفور القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون
أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها أنها "تعتمد معايير موحّدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبيّة أو آليات التصنيف، التزامًا بالعدالة والمساواة بين الجميع".

جثة على الطريق!
03:54
خطوات وقائية تجاه تحويل الأموال والصرافة.. مصرف لبنان يتحرك!
03:09
عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون
03:01
"ذروة المنخفض".. إليكم طقس اليوم!
02:52
"القرض الحسن".. كالسلاح!
02:45
وزارة الخارحية: بلغ عدد اللبنانيين المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية للمغتربين حتى اليوم 55,548 ناخباً
01:00
