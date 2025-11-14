الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

البساط: العلاقة مع الأشقاء العرب تبقى عنصراً أساسياً في أي رؤية اقتصادية لبنانية

2025-11-14 | 00:43
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
البساط: العلاقة مع الأشقاء العرب تبقى عنصراً أساسياً في أي رؤية اقتصادية لبنانية
البساط: العلاقة مع الأشقاء العرب تبقى عنصراً أساسياً في أي رؤية اقتصادية لبنانية

كتب وزير الاقتصاد عامر البساط، عبر حسابه على "إكس":

‏كلّ الشكر والتقدير للدول العربية الشقيقة، وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، على دعمها المتواصل للبنان وحرصها الدائم على استقراره الاقتصادي وازدهاره، وعلى الإشارات الإيجابية الأخيرة التي نرحّب بها ونتعامل معها بكل تقدير.

‏يشكّل مؤتمر بيروت–1، من خلال مشاركة عربية مميزة، محطة مهمة في مسار استعادة الثقة بقدرات لبنان، ورسم مسار اقتصادي جديد يقوم على تحريك الاستثمار المنتج واستفادة لبنان من طاقاته وإمكاناته، بعيدًا عن منطق الاستدانة الذي أثقل الاقتصاد في السنوات الماضية.

‏وفي هذا الإطار، تبقى العلاقة مع الأشقّاء العرب عنصرًا أساسيًا في أي رؤية اقتصادية لبنانية، سواء من خلال التعاون القائم اليوم أو إمكانات التعاون المستقبلي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز الاستقرار في المنطقة.

‏ونقدّر عاليًا موقف المملكة ودول الخليج من الخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية لمنع استخدام لبنان للإضرار بأمن أشقائه العرب، وتعزيز الرقابة على الحدود ومكافحة التهريب، حفاظًا على مصالح اللبنانيين وعلى أمن المنطقة.

‏ويبقى لبنان، كما كان دائمًا، وفيًّا لعمقه العربي، ومنفتحًا على تعزيز أي تعاون يخدم الطرفين ويواكب المرحلة الاقتصادية الجديدة التي يعمل البلد على ترسيخها.
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
البساط: العلاقة مع الأشقاء العرب تبقى عنصراً أساسياً في أي رؤية اقتصادية لبنانية

محليات

عامر البساط

السعودية

اقتصاد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراد رداً على نائب "قواتي": مرجعية السنة ليست معراب
الدور الفرنسي.. مجرد "أكسسوار"؟ (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

جثة على الطريق!
03:54

جثة على الطريق!

عثر منذ بعض الوقت، على جثة فتى مجهول الهوية ملقاة الى جانب طريق بكركي - حريصا.

وحضرت على الفور القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

03:54

جثة على الطريق!

عثر منذ بعض الوقت، على جثة فتى مجهول الهوية ملقاة الى جانب طريق بكركي - حريصا.

وحضرت على الفور القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون
03:01

عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون

أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها أنها "تعتمد معايير موحّدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبيّة أو آليات التصنيف، التزامًا بالعدالة والمساواة بين الجميع".

03:01

عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون

أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها أنها "تعتمد معايير موحّدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبيّة أو آليات التصنيف، التزامًا بالعدالة والمساواة بين الجميع".

يحدث الآن

اخترنا لك
جثة على الطريق!
03:54
خطوات وقائية تجاه تحويل الأموال والصرافة.. مصرف لبنان يتحرك!
03:09
عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون
03:01
"ذروة المنخفض".. إليكم طقس اليوم!
02:52
"القرض الحسن".. كالسلاح!
02:45
وزارة الخارحية: بلغ عدد اللبنانيين المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية للمغتربين حتى اليوم 55,548 ناخباً
01:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025