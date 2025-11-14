"القرض الحسن".. كالسلاح!

ذكرت صحيفة المدن أنه "خلال مهلة الستين يوماً التي حدّدها وفد وزارة الخزانة الأميركية، سيُصار إلى فرض سقوف محددة على عمل شركات تحويل الأموال، واتخاذ تدابير وصفت بالجذرية تحت عنوان "الانتظام" و"اتخاذ إجراءات حاسمة" لمحاصرة ما تسميه "منظمة" القرض ، والتي تعاملها كـَ "سوق سوداء".



وبحسب الصحيفة فإن "وفد الخزانة أعد تقريراً مفصلاً عن القرض ، تراخيصه وآلية عمله، والسبل القانونية الكفيلة بوقف نشاطه عبر إعداد مضبطة اتهام بحقه، وقبل ذلك، كانت المبعوثة مورغان أورتاغوس تستفسر عن عدد المؤسسات الاجتماعية التابعة للشيعة في ، والفئات والمناطق التي تغطيها مساعداتها، تبحث عن وسائل أخرى لإصابة بيئة ".



وأضافت الصحيفة أن "الضغط لا يطال حزب وبيئته فقط، بل يشمل نفسها. وقد أبلغ حزب الله المعنيين من المسؤولين أن موقفه من القرض الحسن لا يختلف عن موقفه من سلاح ، لكونه ملفاً يمسّ حياة الناس واحتياجاتهم. واليوم هناك عشرات الآلاف من المستفيدين من القرض الحسن (مالاً وذهباً)".



لكن، ومن خارج إطار الحكومة، يُتوقع صدور قرارات مالية تشكل التفافاً على عمل القرض الحسن، عبر استهداف المتعاملين معه والمعاملات الصادرة عنه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مؤسسات حزب الله على اختلافها، وفقا لما جاء في صحيفة المدن.