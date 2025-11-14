وزارة الخارحية: بلغ عدد اللبنانيين المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية للمغتربين حتى اليوم 55,548 ناخباً

رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالموقف الذي نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي رفيع، والذي أشار فيه إلى أنّ المملكة العربية السعودية تستعد في الفترة القريبة المقبلة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، وأنّ وفدًا سعوديًا سيزور بيروت لإجراء مناقشات مخصّصة لإزالة العقبات التي تعترض الصادرات اللبنانية. وقال الرئيس عون في هذا الإطار: "آن الأوان، ونحن في انتظار المملكة، وقد أكّدت مرارًا أنّ حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي".
أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (اليونيفيل) أنّ فرقها نفّذت في تشرين الأول مسحًا جغرافيًا لجدار خرساني على شكل T أقامه الجيش الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون، حيث أظهر المسح أنّ الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4,000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة لأصحابها. وأبلغت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي بالنتائج، مطالبةً بنقل الجدار إلى جنوب الخط الأزرق.
زعم المتحدّث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي كشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت السياسي إلياس الحصروني".