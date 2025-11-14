الأخبار
عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون

2025-11-14 | 03:01
عن جرحى &quot;البيجر&quot;.. بيان لوزارة الشؤون
عن جرحى "البيجر".. بيان لوزارة الشؤون

أكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان لها أنها "تعتمد معايير موحّدة وثابتة لمنح بطاقات الإعاقة، من دون أي استثناءات في الشروط الطبيّة أو آليات التصنيف، التزامًا بالعدالة والمساواة بين الجميع".

وأشارت فيه الى انه "وبعد مراجعة شاملة لوضع جرحى انفجار مرفأ بيروت وجرحى البيجر وظروفهم الإنسانية الخاصة، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد عن اعتماد استثناء جديد يشمل هذه الفئات في برنامج البدل النقدي الوطني، بحيث يتمّ استثناؤهم من شرط الفئة العمرية حصراً، على أن يخضعوا كغيرهم للإجراءات والتقارير الطبية المطلوبة للحصول على بطاقة الإعاقة وفق التصنيف المعتمد".

كما تمّت دعوة مراكز تأمين حقوق المعوقين ومراكز الخدمات الاجتماعية إلى تسهيل معاملات الجرحى وتسريعها لتحديث اللوائح واستكمال الملفات تمهيدًا لتطبيق الاستثناء بشكل منظّم وشفاف.

وتعمل الوزارة بالتوازي على مراجعة شاملة لبرامج الإعاقة، بما فيها برنامج البدل النقدي والتصنيفات، بالتعاون مع خبراء مختصّين، ووفق الإمكانيات المتاحة، بهدف تعزيز العدالة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية."

وأكّدت وزارة الشؤون الاجتماعية التزامها بعدم ترك أي متضرّر خارج دائرة الدعم، مشدّدةً على أن كرامة الإنسان وحقوقه تبقى في صلب أولوياتها.
 
 
 
 
جرحى البيجر

وزارة الشؤون الاجتماعية

جثة على الطريق!

عثر منذ بعض الوقت، على جثة فتى مجهول الهوية ملقاة الى جانب طريق بكركي - حريصا.

وحضرت على الفور القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

عثر منذ بعض الوقت، على جثة فتى مجهول الهوية ملقاة الى جانب طريق بكركي - حريصا.

وحضرت على الفور القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

"ذروة المنخفض".. إليكم طقس اليوم!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 50كلم/س، فيرتفع معها موج البحر، يتخللها حدوث بعض الانفراجات خلال النهار. تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تخف حدة الأمطار ليلا ويتحسن الطقس تدريجيا.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة في الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 50كلم/س، فيرتفع معها موج البحر، يتخللها حدوث بعض الانفراجات خلال النهار. تتساقط الثلوج اعتبارا من ارتفاع 2200 متر، تخف حدة الأمطار ليلا ويتحسن الطقس تدريجيا.

