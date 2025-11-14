الأخبار
النائب حيدر ناصر عن تحقيقات الجامعة اللبنانية في طرابلس: إهانة لكرامة الطلاب ومخالفة!

2025-11-14 | 06:36
النائب حيدر ناصر عن تحقيقات الجامعة اللبنانية في طرابلس: إهانة لكرامة الطلاب ومخالفة!
النائب حيدر ناصر عن تحقيقات الجامعة اللبنانية في طرابلس: إهانة لكرامة الطلاب ومخالفة!

قال النائب حيدر ناصر تعليقاً على ما يحصل في الجامعة اللبنانية - كلية الآداب في طرابلس أن كل التحقيقات التي حدثت في مختلف كليات الجامعة اللبنانية ، كانت تحفظ كرامة الطالب و تعاقب المسؤولين
الّا في طرابلس ، تهان كرامة طلابنا و يحتجزون بطريقة تعسفية خارجة عن القانون و عن مبادئ حقوق الانسان

 
وأضاف: لا يحق لرئاسة الجامعة اللبنانية تشكيل لجان تحقيق ومصادر هواتف الطلاب و اعتبارهم مكسر عصا للفلفة ملفات حساسة

وختم: لم يكن هاجس الادارة المركزية البحث في مخالفات الادارة في كلية الآداب الفرع الثالث  بل كان شغلهم الشاغل السؤال عن من سرب المعلومات للاعلام و نسأل لماذا توجد ازدواجية معاييرعندما يتعلق الأمر بالعاصمة الثانية !

