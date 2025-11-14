اليونيفيل توثّق تمدد الجدار الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

وفي تشرين الثاني، لاحظت فرق اليونيفيل أعمال بناء إضافية لجدار مماثل في المنطقة نفسها، وأكد المسح مجددًا أنّ جزءًا من الجدار جنوب شرق يارون تجاوز الخط الأزرق أيضًا، مشيرةً إلى أنها ستبلّغ الجيش الإسرائيلي رسميًا بهذه النتائج. أمّا الجدار الجديد الممتدّ بين عيترون ومارون الراس، فأكدت اليونيفيل أنّه يقع جنوب الخط الأزرق.
وشددت القوة الدولية على أنّ الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء داخل الأراضي اللبنانية تمثّل انتهاكًا صريحًا للقرار 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مجددةً دعوتها الجيش الإسرائيلي إلى احترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع النقاط التي يتجاوز فيها حدوده المعترف بها دوليًا.
رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالموقف الذي نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول سعودي رفيع، والذي أشار فيه إلى أنّ المملكة العربية السعودية تستعد في الفترة القريبة المقبلة لتعزيز العلاقات التجارية مع لبنان، وأنّ وفدًا سعوديًا سيزور بيروت لإجراء مناقشات مخصّصة لإزالة العقبات التي تعترض الصادرات اللبنانية. وقال الرئيس عون في هذا الإطار: "آن الأوان، ونحن في انتظار المملكة، وقد أكّدت مرارًا أنّ حماية لبنان تأتي من محيطنا العربي".
زعم المتحدّث باسم جيش العدو الإسرائيلي أن "الجيش الإسرائيلي كشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت السياسي إلياس الحصروني".