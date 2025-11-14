اليونيفيل توثّق تمدد الجدار الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية

وفي تشرين الثاني، لاحظت فرق اليونيفيل أعمال بناء إضافية لجدار مماثل في المنطقة نفسها، وأكد المسح مجددًا أنّ جزءًا من الجدار يارون تجاوز الخط الأزرق أيضًا، مشيرةً إلى أنها ستبلّغ الجيش رسميًا بهذه النتائج. أمّا الجدار الجديد الممتدّ بين عيترون ومارون الراس، فأكدت اليونيفيل أنّه يقع جنوب الخط الأزرق.

وشددت على أنّ الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء داخل الأراضي تمثّل انتهاكًا صريحًا للقرار 1701 ولسيادة وسلامة أراضيه، مجددةً دعوتها الجيش الإسرائيلي إلى احترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع النقاط التي يتجاوز فيها حدوده المعترف بها دوليًا.