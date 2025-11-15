مارك ضو عن خطاب نعيم قاسم: لاخطر على المستوطنات والخطر علينا!

السؤال الذي يفرض نفسه: بوجه من سيوجّه هذا السلاح شمال ؟

التجارب تعطي الجواب: في وجه اللبنانيين. حدث ذلك في ٧ أيار، وفي الكحالة، وعين الرمانة، وخلدة، وكل مرّة واجه فيها الحزب معارضيه داخل مناطق نفوذه.

من هنا، يصبح واضحًا أن تسليم سلاح مسألة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا. إنها ضرورة لحماية اللبنانيين، ولقيام دولة يحكمها لا فائض القوة

والضغط في هذا الاتجاه واجب ، لأن لا سيادة ولا استقرار ولا نهوض اقتصادي في ظل سلاح خارج .