العامود لم يسقط اليوم! (صورة)

تداول عدد من رواد وصفحات إخبارية خبرًا يفيد بسقوط عامود كهربائي في ، نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.



إلا أن فريق "الجديد" تحقق من الصورة المرافقة للخبر، وتبين أنها تعود لعام 2021، ما يؤكد أن العامود لم يسقط .