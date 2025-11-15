العامود لم يسقط اليوم! (صورة)

عاجل
معلومات الجديد: برّي أبلغ وفد النقابة أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم"
معلومات الجديد: برّي أبلغ وفد النقابة أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم"
معلومات الجديد: الرئيس برّي قال لوفد نقابة المحررين "مقتلنا في تفرقنا واعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج اسرائيل"
معلومات الجديد: الرئيس برّي قال لوفد نقابة المحررين "مقتلنا في تفرقنا واعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج اسرائيل"
مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان
مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
البقاع
12
o
الجنوب
20
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
03:48
بالفيديو: "الشتوة الأولى".. قطعت طرقات لبنانية!
2025-11-14
سيارة صينية حاولت تقليد رانج روفر! (فيديو)
2025-11-14
قارب يصدم حوتاً! (فيديو)
2025-11-14
إسمي دونالد! (فيديو)
2025-11-14
سقوط روبوت روسي! (فيديو)
محليات
العامود لم يسقط اليوم! (صورة)
2025-11-15 | 03:10
A-
A+
العامود لم يسقط اليوم! (صورة)
تداول عدد من رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
وصفحات إخبارية خبرًا يفيد بسقوط عامود كهربائي في
الميناء
شمال لبنان
، نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.
إلا أن فريق "الجديد" تحقق من الصورة المرافقة للخبر، وتبين أنها تعود لعام 2021، ما يؤكد أن العامود لم يسقط
اليوم
.
مقالات ذات صلة
ترامب كما لم تره من قبل! (صورة)
كمين أمني يُسقط مروّجين بالمريجة
فيديو - كوُمو يُسقِط يوفنتوس بعد 73 عاماً
العامود لم يسقط اليوم! (صورة)
محليات
الميناء
شمال لبنان
لبنان
المنخفض الجوي
طقس لبنان
العودة الى الأعلى
بالفيديو: "الشتوة الأولى".. قطعت طرقات لبنانية!
جدارٌ إسرائيلي يخترق الحدود اللبنانية.. والأمم المتحدة تُحذّر!
اقرأ ايضا في محليات
04:50
معلومات الجديد: برّي أبلغ وفد النقابة أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم"
04:50
معلومات الجديد: برّي أبلغ وفد النقابة أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم"
04:49
معلومات الجديد: الرئيس برّي قال لوفد نقابة المحررين "مقتلنا في تفرقنا واعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج اسرائيل"
04:49
معلومات الجديد: الرئيس برّي قال لوفد نقابة المحررين "مقتلنا في تفرقنا واعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج اسرائيل"
04:33
مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان
04:33
مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان
يحدث الآن
خاص الجديد
04:50
معلومات الجديد: برّي أبلغ وفد النقابة أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم"
خاص الجديد
04:49
معلومات الجديد: الرئيس برّي قال لوفد نقابة المحررين "مقتلنا في تفرقنا واعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج اسرائيل"
فن
04:44
إصابة أحمد سعد في حادث سير خطير … ونقابة الموسيقيين تكشف تطورات حالته
اخترنا لك
معلومات الجديد: برّي أبلغ وفد النقابة أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم"
04:50
معلومات الجديد: الرئيس برّي قال لوفد نقابة المحررين "مقتلنا في تفرقنا واعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج اسرائيل"
04:49
مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان
04:33
ما بعد الأمطار الغزيرة.. ماذا ينتظرنا جوياً؟
04:22
بالفيديو: "الشتوة الأولى".. قطعت طرقات لبنانية!
03:48
جدارٌ إسرائيلي يخترق الحدود اللبنانية.. والأمم المتحدة تُحذّر!
02:43
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
04:33
مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان
01:46
هجوم مباغت... كيف أربك نعيم قاسم تل أبيب؟ (الأنباء الإلكترونية)
16:04
الدفاع السورية: دمشق تعرضت لاعتداء غادر بسقوط صاورخي "كاتيوشا" أطلقا من أطراف العاصمة
02:43
جدارٌ إسرائيلي يخترق الحدود اللبنانية.. والأمم المتحدة تُحذّر!
04:22
ما بعد الأمطار الغزيرة.. ماذا ينتظرنا جوياً؟
04:01
حُدد مصدر الصواريخ... بيان للدفاع السورية
بالفيديو
بالفيديو
13:33
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
13:09
مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025
12:34
إيلي صعب يكشف أسرار طفولته وبداياته لأول مرة: والدتي رفضت فساتيني!
2025-11-13
مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025
2025-11-13
الرئيس عون يستقبل مستشارة ماكرون.. مراسل الجديد من بعبدا
2025-11-12
مقدمة النشرة المسائية 12-11-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
05:06
"هجوم محدود على حزب الله في البقاع وبيروت".. اسرائيل تزعم وتستعد!
عربي و دولي
05:06
"هجوم محدود على حزب الله في البقاع وبيروت".. اسرائيل تزعم وتستعد!
عربي و دولي
01:46
هجوم مباغت... كيف أربك نعيم قاسم تل أبيب؟ (الأنباء الإلكترونية)
عربي و دولي
01:46
هجوم مباغت... كيف أربك نعيم قاسم تل أبيب؟ (الأنباء الإلكترونية)
عربي و دولي
02:53
إسرائيل تعلّق على انفجار المزة في سوريا
عربي و دولي
02:53
إسرائيل تعلّق على انفجار المزة في سوريا
محليات
01:21
الأمطار تجتاح منطقة لبنانية وتُغرقها بالكامل! (فيديو)
محليات
01:21
الأمطار تجتاح منطقة لبنانية وتُغرقها بالكامل! (فيديو)
محليات
05:51
عن "صلاحيات بري".. بيان لـ جعجع!
محليات
05:51
عن "صلاحيات بري".. بيان لـ جعجع!
محليات
05:35
بخاري: لبنان مقبل على خير كبير
محليات
05:35
بخاري: لبنان مقبل على خير كبير
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025