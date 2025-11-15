عاجل
معلومات الجديد: برّي أبلغ وفد النقابة أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم"
معلومات الجديد: برّي أبلغ وفد النقابة أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم"
معلومات الجديد: الرئيس برّي قال لوفد نقابة المحررين "مقتلنا في تفرقنا واعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج اسرائيل"
معلومات الجديد: الرئيس برّي قال لوفد نقابة المحررين "مقتلنا في تفرقنا واعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج اسرائيل"
مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان
مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان
محليات

العامود لم يسقط اليوم! (صورة)

2025-11-15 | 03:10
العامود لم يسقط اليوم! (صورة)
العامود لم يسقط اليوم! (صورة)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية خبرًا يفيد بسقوط عامود كهربائي في الميناء شمال لبنان، نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.

إلا أن فريق "الجديد" تحقق من الصورة المرافقة للخبر، وتبين أنها تعود لعام 2021، ما يؤكد أن العامود لم يسقط اليوم.

  

العامود لم يسقط اليوم! (صورة)

محليات

الميناء

شمال لبنان

لبنان

المنخفض الجوي

طقس لبنان

بالفيديو: "الشتوة الأولى".. قطعت طرقات لبنانية!
جدارٌ إسرائيلي يخترق الحدود اللبنانية.. والأمم المتحدة تُحذّر!

معلومات الجديد: برّي أبلغ وفد النقابة أن التفاوض السياسي غير وارد من دون ممانعة لبنان تطعيم مدنيين بالمحادثات عبر "الميكانيزم"
04:50
معلومات الجديد: الرئيس برّي قال لوفد نقابة المحررين "مقتلنا في تفرقنا واعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج اسرائيل"
04:49
مراسلة الجديد: تمشيط بالأسلحة الرشاشة الإسرائيلية من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان
04:33
ما بعد الأمطار الغزيرة.. ماذا ينتظرنا جوياً؟
04:22
بالفيديو: "الشتوة الأولى".. قطعت طرقات لبنانية!
03:48
جدارٌ إسرائيلي يخترق الحدود اللبنانية.. والأمم المتحدة تُحذّر!
02:43
