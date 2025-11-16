اعتداء على قوات اليونيفيل في لبنان.. وبيان

وأوضحت في بيان، أنّ "عبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل، طلب جنود حفظ السّلام من الجيش وقف إطلاق النّار، وتمكّنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبّابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي"، لافتةً إلى أنّ "لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى".

وأكّدت "اليونيفيل" أنّ "هذا الحادث يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لقرار رقم 1701"، مجدّدةً مناشدة الجيش الإسرائيلي بـ"وقف أي أعمال عدوانيّة أو هجمات تستهدف قوات حفظ السّلام أو بالقرب منها، الّتي تعمل على دعم جهود العودة إلى الاستقرار، الّذي تقول كل من ولبنان سعيهما لتحقيقه".