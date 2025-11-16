بعد الاعتداء على اليونيفيل.. بيان للجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "في وقت سابق من اليوم تم رصد شخصيْن مشتبه بهما في محيط الحمامص جنوبي لبنان حيث قامت قواتنا بإطلاق نار تحذيري لابعادهما، فابتعدا عن المنطقة دون وقوع إصابات".

واضاف الجيش في بيان أنه "بعد فحص الحادث تبيّن أن المشتبه بهما هما جنديان من قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) كانا يقومان بدورية في الميدان، وقد جرى تصنيفهما كمشتبه بهما بسبب سوء الأحوال الجوية. الحادث قيد التحقيق".

تابع البيان "جيش الدفاع يؤكد أنه لم يتم إطلاق نار متعمد باتجاه جنود اليونيفيل، وأن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية".

