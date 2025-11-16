الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بعد الاعتداء على اليونيفيل.. بيان للجيش الإسرائيلي

2025-11-16 | 08:43
بعد الاعتداء على اليونيفيل.. بيان للجيش الإسرائيلي
بعد الاعتداء على اليونيفيل.. بيان للجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "في وقت سابق من اليوم تم رصد شخصيْن مشتبه بهما في محيط الحمامص جنوبي لبنان حيث قامت قواتنا بإطلاق نار تحذيري لابعادهما، فابتعدا عن المنطقة دون وقوع إصابات".
واضاف الجيش في بيان أنه "بعد فحص الحادث تبيّن أن المشتبه بهما هما جنديان من قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) كانا يقومان بدورية في الميدان، وقد جرى تصنيفهما كمشتبه بهما بسبب سوء الأحوال الجوية. الحادث قيد التحقيق".
تابع البيان "جيش الدفاع يؤكد أنه لم يتم إطلاق نار متعمد باتجاه جنود اليونيفيل، وأن الموضوع يُعالج عبر قنوات التنسيق العسكرية الرسمية".

بعد الاعتداء على اليونيفيل.. بيان للجيش الإسرائيلي

محليات

الاعتداء

اليونيفيل..

للجيش

الإسرائيلي

السعودية قالت كلمتها؟! (الجريدة الكويتية)
القوات تحسم موقفها عشيّة الاستحقاق النقابي

هزة جديدة!
11:28

هزة جديدة!

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية "بحنس" بأنه سجّل عند الساعة 17:03 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 16 تشرين الثاني 2025 هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة قضاء زحلة. وقد شعر بها عدد من المواطنين.

11:28

هزة جديدة!

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية "بحنس" بأنه سجّل عند الساعة 17:03 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 16 تشرين الثاني 2025 هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر، حدد موقعها في منطقة قضاء زحلة. وقد شعر بها عدد من المواطنين.

