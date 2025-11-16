الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

ميكانيزم وقف النار بلا جدوى.. التفاصيل في النشرة بعد قليل

2025-11-16 | 11:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميكانيزم وقف النار بلا جدوى.. التفاصيل في النشرة بعد قليل
ميكانيزم وقف النار بلا جدوى.. التفاصيل في النشرة بعد قليل
مقالات ذات صلة
ميكانيزم وقف النار بلا جدوى.. التفاصيل في النشرة بعد قليل

محليات

النار

جدوى..

التفاصيل

النشرة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
السعودية قالت كلمتها؟! (الجريدة الكويتية)
القوات تحسم موقفها عشيّة الاستحقاق النقابي

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
نزيه متى تعليقاً على كلام الرئيس عون: نحن غير معنيين وما نريد أن نقوله "نقوله في العلن"
16:27
النائب قاسم هاشم لـ #وهلق_شو: هناك أطراف سياسية "لا نسمع صوتها" حيال العدوان الاسرائيلي المستمر
16:05
النائب ايهاب مطر لـ #وهلق_شو: الأمور تتجه إلى التمديد للمجلس النيابي والمغترب "غير متحمس للمجيء"
15:59
النائب نزيه متى لـ #وهلق_شو: كل ما يحدث بمثابة دلالة لعرقلة استحقاق الانتخابات
15:52
دافعا عن المغارة.. فاستدعتهما المباحث الجنائية في بيروت!
15:49
وزارة الصحة: شهيد جراء الغارة على المنصوري
15:40
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025