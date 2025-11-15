الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

القوات تحسم موقفها عشيّة الاستحقاق النقابي

2025-11-15 | 15:07
القوات تحسم موقفها عشيّة الاستحقاق النقابي
القوات تحسم موقفها عشيّة الاستحقاق النقابي

صدر عن مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية البيان التالي:



عشيّة الاستحقاق النقابي، وعملاً برؤيتنا النقابية والوطنية، تعلن مصلحة المهن القانونية وتؤكّد ما يلي:

أولًا: دعم ترشيح الزميل المستقل الأستاذ عماد مرتينوس لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ولمنصب نقيب المحامين لدورة عام 2025.

ثانيًا: دعم ترشيح الرفيق الأستاذ إيلي الحشّاش، والأساتذة مروان جبر، جورج يزبك، ونديم حمادة لعضوية مجلس النقابة.

إنّ هذا القرار يأتي انسجامًا مع رؤية المصلحة النقابية والسيادية والتغييرية داخل النقابة، وبما يعبّر عن ثباتنا في الدفاع عن الدور الريادي لنقابة المحامين ورسالتها.

وتدعو المصلحة الزميلات والزملاء والرفاق الكرام إلى المشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الكبير، تأكيدًا لدورهم في صون النقابة ورسالتها الوطنية.
