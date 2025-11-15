القوات تحسم موقفها عشيّة الاستحقاق النقابي

صدر عن مصلحة المهن القانونية في البيان التالي:





عشيّة النقابي، وعملاً برؤيتنا النقابية والوطنية، تعلن مصلحة المهن القانونية وتؤكّد ما يلي:



أولًا: دعم ترشيح الزميل المستقل الأستاذ مرتينوس لعضوية مجلس المحامين في ولمنصب نقيب المحامين لدورة عام 2025.



ثانيًا: دعم ترشيح الرفيق الأستاذ الحشّاش، والأساتذة مروان جبر، يزبك، ونديم حمادة لعضوية مجلس النقابة.



إنّ هذا القرار يأتي انسجامًا مع رؤية المصلحة النقابية والسيادية والتغييرية داخل النقابة، وبما يعبّر عن ثباتنا في الدفاع عن الدور الريادي لنقابة المحامين ورسالتها.



وتدعو المصلحة الزميلات والزملاء والرفاق الكرام إلى المشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق الكبير، تأكيدًا لدورهم في صون النقابة ورسالتها الوطنية.