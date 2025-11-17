الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
انتبهوا.. حيلة من عصابة تعتدي على السائقين! (صورة)
2025-11-17 | 02:31
انتبهوا.. حيلة من عصابة تعتدي على السائقين! (صورة)
حذر مواطن على صفحته عبر "فايسبوك" من نشاط عصابة قرب نفق
كنيسة مار مخايل
باتجاه غاليري سمعان.
وأوضح أن العصابة تختبئ في العتمة وترشق زجاج السيارات لإجبار السائقين على التوقف وسرقة ما بداخلها، مشيراً إلى أنه نجا من الاعتداء.
المزيد من التفاصيل في المنشور المرفق.
زبون ينتقد "حيلة الإكرامية المقترَحة" في مطعم سانتياغو برنابيو
استغلّوا العاصفة.. عصابة خطيرة في هذه المنطقة
بالفيديو.. عصابة تغرق الضاحية بالمخدرات في قبضة الأمن
انتبهوا.. حيلة من عصابة تعتدي على السائقين! (صورة)
محليات
منطقة مار مخايل
لبنان
الأجهزة الأمنية
عصابة
سرقة
خاص الجديد
05:40
جائزة مقابل إقفال "القرض الحسن"؟
فن
05:24
وفاة تيكتوكر لبناني بطلق ناري في بعلبك وسط ظروف غامضة
محليات
04:47
مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق العاصمة بيروت في هذه الاثناء
مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق العاصمة بيروت في هذه الاثناء
04:47
الوكالة الوطنية: مسيّرة إسرائيليّة تحلّق على علو متوسط في أجواء عرمون وخلدة
04:37
مراسلة الجديد: قنبلة تحذيرية على الطرف الشرقي لبلدة عيترون في جنوب لبنان
04:33
بالصور: "كان يلوث الليطاني".. تفكيك مخيم للنازحين السوريين
04:28
مراسلة الجديد: وصول الأمير يزيد بن فرحان على متن طائرة خاصة إلى مطار رفيق الحريري الدولي
04:24
أوراق بين عيسى ورجّي في اللقاء الأول!
04:11
