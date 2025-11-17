انتبهوا.. حيلة من عصابة تعتدي على السائقين! (صورة)

حذر مواطن على صفحته عبر "فايسبوك" من نشاط عصابة قرب نفق باتجاه غاليري سمعان.



وأوضح أن العصابة تختبئ في العتمة وترشق زجاج السيارات لإجبار السائقين على التوقف وسرقة ما بداخلها، مشيراً إلى أنه نجا من الاعتداء.



