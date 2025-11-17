لقاء بري والسفير الأميركي.. "جيد وصريح"!

إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان الذي شكر رئيس المجلس النيابي على القيام بواجب التعزية بوفاة والد زوجته المرحوم أميل فريد سليمان ، اللقاء كان أيضاَ مناسبة جرى خلاله عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.

بري استقبل أيضا الجديد لدى ميشال عيسى في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان ، اللقاء الذي حضره أيضاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس علي حمدان، جرى خلاله عرض للاوضاع العامة حيث كان اللقاء جيداً وصريحاً.



كما استقبل رئيس المجلس النيابي أيضاً سفير الإتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي سلم رسالتي تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من نظيره رئيس مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) فياتشيسلاف فولودين ومن ورئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي السيدة فالنتينا ماتفيينكو ، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا الإتحادية.