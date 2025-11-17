لقاء بري والسفير الأميركي.. "جيد وصريح"!

بري استقبل أيضا السفير الاميركي
الجديد لدى لبنان
ميشال عيسى في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان ، اللقاء الذي حضره أيضاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت
كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب
علي حمدان، جرى خلاله عرض للاوضاع العامة حيث كان اللقاء جيداً وصريحاً.
كما استقبل رئيس المجلس النيابي أيضاً سفير روسيا
الإتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي سلم الرئيس بري
رسالتي تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من نظيره رئيس مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) فياتشيسلاف فولودين ومن ورئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي السيدة فالنتينا ماتفيينكو ، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا الإتحادية.