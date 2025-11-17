الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

لقاء بري والسفير الأميركي.. "جيد وصريح"!

2025-11-17 | 07:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لقاء بري والسفير الأميركي.. &quot;جيد وصريح&quot;!
لقاء بري والسفير الأميركي.. "جيد وصريح"!

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان الذي شكر رئيس المجلس النيابي على القيام بواجب التعزية بوفاة والد زوجته المرحوم أميل فريد سليمان ، اللقاء كان أيضاَ مناسبة جرى خلاله عرض لتطورات الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.

بري استقبل أيضا السفير الاميركي الجديد لدى لبنان ميشال عيسى في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان ، اللقاء الذي حضره أيضاً القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيث هانيغان والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، جرى خلاله عرض للاوضاع العامة حيث كان اللقاء جيداً وصريحاً.

كما استقبل رئيس المجلس النيابي أيضاً سفير روسيا الإتحادية لدى لبنان الكسندر روداكوف الذي سلم الرئيس بري رسالتي تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من نظيره رئيس مجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) فياتشيسلاف فولودين ومن ورئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي السيدة فالنتينا ماتفيينكو ، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا الإتحادية.
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
لقاء بري والسفير الأميركي.. "جيد وصريح"!

محليات

ميشال عيسى

نبيه بري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جابر أمام وفدي المصارف العالمية: لبنان يعيد ترتيب وضعه المالي رغم التجاذبات
شحنة كبيرة من المخدرات في طرابلس.. و قرار قضائي

اقرأ ايضا في محليات

كم بلغ عدد المسجلين في إنتخابات المغتربين؟
10:47

كم بلغ عدد المسجلين في إنتخابات المغتربين؟

صدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين:

10:47

كم بلغ عدد المسجلين في إنتخابات المغتربين؟

صدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين:

"كبسة" في النبطية وإقفال محل حلويات بالشمع الأحمر (صورة)
10:39

"كبسة" في النبطية وإقفال محل حلويات بالشمع الأحمر (صورة)

جال فريق من مراقبي مصلحة الصحة في النبطية التابع لوزارة الصحّة العامة بمؤازرة قوة من مكتب امن الدولة في النبطية على عدد من محلات صناعة الحلويات في النبطية ومنطقتها،و ذلك بناءً على تعليمات رئيس مصلحة الصحّة في محافظة النبطية ضمن الحملات التي تقوم بها المصلحة للكشف على آلية عملها وقانونيته والالتزام بضوابط السلامة العامة.

10:39

"كبسة" في النبطية وإقفال محل حلويات بالشمع الأحمر (صورة)

جال فريق من مراقبي مصلحة الصحة في النبطية التابع لوزارة الصحّة العامة بمؤازرة قوة من مكتب امن الدولة في النبطية على عدد من محلات صناعة الحلويات في النبطية ومنطقتها،و ذلك بناءً على تعليمات رئيس مصلحة الصحّة في محافظة النبطية ضمن الحملات التي تقوم بها المصلحة للكشف على آلية عملها وقانونيته والالتزام بضوابط السلامة العامة.

آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون
10:30

آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، فاستقبل وفد "اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، الذي ضم: صدر الدين الصدر، القاضي حسن الشامي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الدكتور جوزف غزالة، شادي حسين، رائد شرف الدين، مليحة الصدر، ومريم قنديل.

10:30

آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، فاستقبل وفد "اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، الذي ضم: صدر الدين الصدر، القاضي حسن الشامي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الدكتور جوزف غزالة، شادي حسين، رائد شرف الدين، مليحة الصدر، ومريم قنديل.

يحدث الآن

اخترنا لك
كم بلغ عدد المسجلين في إنتخابات المغتربين؟
10:47
"كبسة" في النبطية وإقفال محل حلويات بالشمع الأحمر (صورة)
10:39
آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون
10:30
نعيم قاسم للحكومة: "جربوا قولوا لا".. وماذا عن الهجوم على الرئيس بري؟
10:19
نصيحة.. من نعيم قاسم لـ حاكم مصرف لبنان! (فيديو)
10:15
الجيش واليونيفيل إلى كفرشوبا.. والسبب إسرائيل!
10:01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025