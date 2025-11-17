جابر أمام وفدي المصارف العالمية: لبنان يعيد ترتيب وضعه المالي رغم التجاذبات

وكرر التاكيد أمام وفدين زاراه بشكل منفصل من كل من Goldman Sachs International و Morgan stanley المشاركين في الذي يعقد في يوم غدٍ الثلاثاء للاطلاع على صورة السوق اللبناني واجراءات ترتيب اوضاعه لاستقطاب الاستثمارات، أكّد ان جهوداً كبيرة تبذل في إعادة اصلاح النظام المصرفي معدداً ما تم احرازه حتى الآن من اقرار الى قانون اعادة الانتظام المصرفي، الى جانب العمل على قانون المالية، متوقعاً ان تنتهي الحكومة من اقراره قبل نهاية العام الحالي، لافتاً الى ان التجاذبات السياسية ان حصلت في مجال مناقشة هذا القانون قد تلعب دورا في توقيت الاقرار ومداه.

وفي موضوع حاملي سندات اليوروبوند اكد على التعاطي بايجابية تجاه هذا الملف.

ولم يغفل جابر التوقف عند الوضعين السياسي والامني خصوصاً العامل الأمني الذي لا يزال غير مستقر ما يفرض عدم القدرة على الخروج بأي توقعات دقيقة للأوضاع المالية ومسارها، لكنه أضاف أن ما يمكن التاكيد عليه هو أن مصمم على أن يستعيد دوره على الصعيدين الاقليمي والدولي وهو يبذل جهوداً حثيثة وينفذ سياسات واقعية تشجع على ذلك.