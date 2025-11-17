الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

نعيم قاسم للحكومة: "جربوا قولوا لا".. وماذا عن الهجوم على الرئيس بري؟

2025-11-17 | 10:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نعيم قاسم للحكومة: &quot;جربوا قولوا لا&quot;.. وماذا عن الهجوم على الرئيس بري؟
نعيم قاسم للحكومة: "جربوا قولوا لا".. وماذا عن الهجوم على الرئيس بري؟

أكد الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد محمد عفيف ورفاقه، أنه "كان إعلاميا ملتزما على المستوى الإسلامي والسياسي وعلى مستوى المقاومة".

وقال: "لقد آمن بأن الإعلام الكاذب لا يصنع مسارا والإعلام المضلل لا يؤسس لبنيان، أما الإعلام الصادق فهو الذي يرضي المجتمع ويعطي للسياسيين والساحة مسار دقيقا لخياراتها. كان من مدرسة الإعلام الصادق الذي ينتبه بأن الناس لهم حق بأن يعرفوا الحقيقة، وكنا دائما على تنسيق من أجل حسن الإخراج وإيصال الرسائل التي نريد إيصالها إلى جمهورنا وإلى العدو".

واضاف: "لقد اقترح بعد شهادة السيد، عقد مؤتمرات صحافية لملء الفراغات الإعلامية خلال تلك الفترة، وقد وافقته على ذلك واتفقت معه على أن يرسل لي العناوين التي سيتحدث بها".

وتابع: "عندما قتلوا الحاج محمد عفيف قتلوه لأنه نجح في تسويق الفكرة والسردية التي أرادها حزب الله، وهي تعبير عن واقع المقاومة الإسلامية وجمهورها. وأي صورة أوضح من حق المقاومة في الدفاع ضد الاعتداء والعدوان الإسرائيلي على لبنان".

وشدد على أن عفيف كان "نموذجا للتحليل الموثوق وللخبر الصحيح، واستطاع ترك بصمة مهمة في العمل الإعلامي"، لافتا الى أن "العدو اغتال الإعلاميين لأنهم تركوا أثرا حقيقيا في إبراز حقيقة المعركة وقدموا الوقائع والحقائق"، مؤكدا أهمية "النتيجة التي حققها الإعلام المقاوم والإعلام المؤيد للمقاومة".

وأكد "وجوب تحصين ساحتنا من خلال مراقبة ما يبث على المستوى الإعلامي".

وأشار الى أن "الاستقلال هو تحرير الأرض ورفض التبعية للدول الأجنبية"، مذكرا بأن "لبنان لم يحصل لبنان على استقلاله إلا بالمعاناة، ففرنسا رضخت للضغوط الشعبية بشكل مباشر وحصل لبنان على استقلاله".

وشدد على أن "ما يجري في لبنان هو عدوان موصوف ابتدائي للسيطرة عليه، والمقاومة هي فعل لطرد المحتل وهي موجهة لمواجهة العدو الإسرائيلي".

وقال: "نحن لا نقبل بأن ينقص شبر واحد من لبنان، ونريد أن يكون كريما عزيزا محررا وبعيدا عن أي وصايات خارجية".

اضاف: "نحن شركاء في هذا البلد ولنا كلمتنا ومعنا قسم كبير من الشعب اللبناني والقوى السياسية، ولا أحد يقبل بأن يسلم لبنان الى إسرائيل لكي تعبث فيه كما تشاء. ومن الخطأ أن يعمل البعض لخدمة المشروع الإسرائيلي".

وتابع: "الدولة اللبنانية بأركانها، مسؤولة عن وضع برامج لمواجهة العدوان، فالعدوان هو المشكلة وليس المقاومة ولا أركان الدولة ولا الجيش اللبناني. هذا العدوان لا يقبل أحدا، لا اليونيفيل ولا الجيش اللبناني، ولا يقبل أن يكون هناك استقرار في جنوب لبنان".

وقال قاسم: "اليوم إذا كنا يدا واحدة فليخرج الإسرائيلي من أرضنا وليوقف العدوان ويطلق الأسرى، ونحن لن نختلف. فقد تم تطبيق الاتفاق من جانب واحد وبانضباط استمر لمدة سنة ولم تطبق إسرائيل شيئا". 

اضاف: "معا نصنع استقلالنا ومن جديد نحرر أرضنا ونستعيد خطوات الاستقلال، ونكون كمسلمين ومسحيين يدا واحدة في مواجهة العدو ومن خلفه أميركا".

وتابع: "أميركا تخرب حياة اللبنانيين وهي مصيبة كبيرة عليهم، وهي راعية للعدوان الاسرائيلي، فعندما يلتقي معنا المبعوثون الدوليون يقولون الحق الى جانبكم لكن إسرائيل متغوّلة وأميركا تدعمها".

واردف: "الوصاية الأميركية على لبنان خطر كبير جدا. لا أحد يملك سلطة منع الخير والتكافل، وأنصح كل المعنيين بوقف الإجراءات التي لا تضيق على حزب الله وجمهوره فقط بل على كل اللبنانيين".

وقال: "نحن جزء من هذه الحكومة، ونريد لها أن تنجح في بناء لبنان وتحريره وهي تخطئ عندما تسلك طريق التنازلات طمعا بإنهاء العدوان".

أضاف: "أيتها الحكومة، كم مرة جربتم التنازلات وقدمتم العروض المسبقة من طرف واحد ولم تثمر هذه العروض ولا التنازلات؟". 

وتابع: "ان الانتشار الذي يحصل في جنوب نهر الليطاني رغم العدوان المستمر هو تنازل، وإعلان الاستعداد للتفاوض هو تنازل، وإقرار مبادئ ورقة براك المخزية هو تنازل. جربوا قول كلمة لا، على أساس حقوق لبنان، ونكون جميعا معا".
مقالات ذات صلة
نعيم قاسم للحكومة: "جربوا قولوا لا".. وماذا عن الهجوم على الرئيس بري؟

محليات

نعيم قاسم

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أمس في منطقة المنصوري جنوب لبنان المدعو محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله
نزيه متى تعليقاً على كلام الرئيس عون: نحن غير معنيين وما نريد أن نقوله "نقوله في العلن"

اقرأ ايضا في محليات

كم بلغ عدد المسجلين في إنتخابات المغتربين؟
10:47

كم بلغ عدد المسجلين في إنتخابات المغتربين؟

صدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين:

10:47

كم بلغ عدد المسجلين في إنتخابات المغتربين؟

صدر عن وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين:

"كبسة" في النبطية وإقفال محل حلويات بالشمع الأحمر (صورة)
10:39

"كبسة" في النبطية وإقفال محل حلويات بالشمع الأحمر (صورة)

جال فريق من مراقبي مصلحة الصحة في النبطية التابع لوزارة الصحّة العامة بمؤازرة قوة من مكتب امن الدولة في النبطية على عدد من محلات صناعة الحلويات في النبطية ومنطقتها،و ذلك بناءً على تعليمات رئيس مصلحة الصحّة في محافظة النبطية ضمن الحملات التي تقوم بها المصلحة للكشف على آلية عملها وقانونيته والالتزام بضوابط السلامة العامة.

10:39

"كبسة" في النبطية وإقفال محل حلويات بالشمع الأحمر (صورة)

جال فريق من مراقبي مصلحة الصحة في النبطية التابع لوزارة الصحّة العامة بمؤازرة قوة من مكتب امن الدولة في النبطية على عدد من محلات صناعة الحلويات في النبطية ومنطقتها،و ذلك بناءً على تعليمات رئيس مصلحة الصحّة في محافظة النبطية ضمن الحملات التي تقوم بها المصلحة للكشف على آلية عملها وقانونيته والالتزام بضوابط السلامة العامة.

آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون
10:30

آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، فاستقبل وفد "اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، الذي ضم: صدر الدين الصدر، القاضي حسن الشامي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الدكتور جوزف غزالة، شادي حسين، رائد شرف الدين، مليحة الصدر، ومريم قنديل.

10:30

آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته، بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا، فاستقبل وفد "اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، الذي ضم: صدر الدين الصدر، القاضي حسن الشامي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الدكتور جوزف غزالة، شادي حسين، رائد شرف الدين، مليحة الصدر، ومريم قنديل.

يحدث الآن

اخترنا لك
كم بلغ عدد المسجلين في إنتخابات المغتربين؟
10:47
"كبسة" في النبطية وإقفال محل حلويات بالشمع الأحمر (صورة)
10:39
آخر المعطيات عن قضية الامام الصدر.. على طاولة الرئيس عون
10:30
نصيحة.. من نعيم قاسم لـ حاكم مصرف لبنان! (فيديو)
10:15
الجيش واليونيفيل إلى كفرشوبا.. والسبب إسرائيل!
10:01
قاسم: الهجوم على الرئيس بري ليس له مبرر الا تسهيل السيطرة من خلال استدعاء السيطرة الاجنبية
09:43
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025