معلومات الجديد: الموفد السعودي أتى مستطلعاً الخطوات التي اتَّخذتها الحكومة اللبنانية وبدا واضحاً التقدير السعودي للجهد الذي بُذل على صعيد الإجراءات المتعلقة بالمطار والمعابر الحدودية

النائب إيهاب مطر عن لقاءات الأمير يزيد بن فرحان: ما سمعناه من الجانب السعودي يؤكد أن مبدأ الدولة هو الذي يجب أن يسود وهناك ارتياحاً واضحاً لمسار تشكيل الحكومة والعهد