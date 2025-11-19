بعد إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن.. نائب في "حزب الله" يُعلّق!

عّلق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، على الهجوم الأميركي على ، قائلاً: تغالي الإدارة الأميركية كثيراً في تعاطيها مع من منطلق استتباعي مستكبر، وتبلغ الوقاحة والعجرفة أقصى حدودها في محاولة فرض الوصاية عليه من خلال التدخل لفرض تعريف للعدو والصديق، وتحييد المحتل لأراضي لبنان، والذي يمارس عدواناً ويرتكب المجازر بحق أهله بشكل عن خانة العداء.

وأضاف الموسوي: "إننا نؤكد وبقوة على رفض منطق الوصاية الأميركية بحق بلدنا، ونرى أن محاولات المس باستقلاله وسيادته وكرامته والتعرض لجيشه الذي هو محل إجماع ، ودوره الطبيعي في حماية البلد من الأعداء وخاصة ، يجب أن يكون موضع إدانة من جميع اللبنانيين".



وتابع: "إن منطق الإملاءات الأميركية أمر مرفوض بالكامل، وإن سعي للضغط على الجيش لإحداث فتنة خدمة لمشروع الكبرى مرفوض ومدان من اللبنانيين الشرفاء، لا يحق أبداً لأي مسؤول أميركي كائناً من كان أن يسيء لجيشنا الوطني وقائده ودوره في حماية البلد في إطار تنفيذ الاتفاق الذي التزمه بالكامل وانتهكه العدو ويستمر في انتهاكه آلاف المرات".



وأردف: "إن الابتزاز المكشوف الذي تمارسه الإدارة الأميركية وأدواتها ضد للاستثمار في الفوضى الداخلية خدمة لأعداء لبنان ومشاريعهم يجب أن يشكل فرصة لجميع اللبنانيين كي يتوحدوا في رفضه وإدانته وإعلاء الصوت أن للبنان نهجه ومشروعه السيادي الاستقلالي الوطني الذي يخدم لبنان وأهله حصراً وهذا ما يتعاكس بالضرورة مع مخططات وإرادة ورغبة الإدارة الأميركية".