عريضة نيابية حول قانون الحكومة للانتخابات.. ما مضمونها؟

ولفتوا الى أن الحكومة "قامت بواجبها وأحالت مشروع التعديل الضروري على بعض أحكام رقم 44/2017، وهو مشروع مرتبط مباشرة بتنظيم العملية ، لا سيما في ما يتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع".

واعتبروا أنه "مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 من الشهر الحالي، يصبح أي تأخير في طرح المشروع ومناقشته والتصويت عليه تهديدا مباشرا لحق مئات الآلاف من اللبنانيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، خصوصا أن المشروع ينص صراحة على تمديد مهلة التسجيل حتى نهاية العام الجاري".

واوضحوا أن "إحالة المشروع على اللجان في هذا التوقيت، أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات ، يعني عمليا تعطيل العملية الانتخابية ويعرضها للطعن ولعدم القدرة على الالتزام بالمواعيد الدستورية واللوجستية وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة".

واذ اوضحوا انه "انطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطات الدستورية وتسهيل كل سلطة لعمل الأخرى كما نصت مقدمة واجتهادات "، طالبوا بـ"إدراج مشروع القانون المعجل فورا كبند أول على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه دون أي تأجيل"، محملين "المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل أو إرجاء أو إرباك في العملية الانتخابية لأي جهة تقف في وجه طرح المشروع أو تبطيء مساره، لأن ذلك يشكل بصورة واضحة قرارا بتعطيل الانتخابات وإسقاط حق اللبنانيين جميعا في الداخل والخارج في اختيار ممثليهم".

وفي هذا السياق، توجه النواب إلى اللبنانيين المغتربين، داعين اياهم إلى "الإسراع في التسجيل للاقتراع في الخارج قبل انتهاء المهلة الحالية، فمشاركتكم هي جزء أساسي من حماية الديموقراطية وإتمام الانتخابي بشفافية وعدالة".