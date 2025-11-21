قرار قضائي جديد بحق مقرصني البث التلفزيوني



في إطار الشكوى المقدَّمة من شركة Waves & Rights، صاحبة الحقوق الحصرية في توزيع المحتوى التلفزيوني العائد لمحطّتَي ال MTV والجديد، بحق عدد من المقرصنين الذين عمدوا إلى إعادة بثّ المحتوى دون أي ترخيص، وبعد قيام البعض منهم لاسيما المدعى عليه "روجيه بطرس ابي راشد" بمخاصمة الدولة سعياً لتنحية المحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاّس، وبعد أن جرى تكليف المحامي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج للنظر بهذا القسم من الدعوى، أصدر الأخير بتاريخ اليوم قراره الذي جاء متوافقاً مع قرار حضرة القاضية ميرنا كلاّس لجهة منع المدعى عليه من إعادة بث المحتوى التلفزيوني لمحطّتَي ال MTV والجديد دون الحصول على ترخيص من الشركة المدعية، مؤكداً على صوابية القرار الأول داحضاً الأقاويل والدعاوى المفبركة بهذا الخصوص.