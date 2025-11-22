حماس: إزالة "الخطّ الأصفر".. خرق فاضح للاتفاق

"تصاعد خروقات يضع الوسطاء والإدارة أمام مسؤولية التصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في غزة.إن استمرار جيش الاحتلال في إزالة الخطّ الأصفر والتقدّم به يوميًا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي لأبناء شعبنا، إضافة إلى الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع؛ يُعدّ خرقًا فاضحًا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار.لقد أسفرت الخروقات الصهيونية الممنهجة للاتفاق عن ارتقاء مئات جراء الغارات وعمليات القتل المتواصلة تحت ذرائع مختلَقة، كما أدت إلى تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها.نؤكد رفضنا لكل محاولات حكومة مجرم الحرب لفرض أمرٍ واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه، وندعو الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات فورًا، كما نطالب الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، والتصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض مسار وقف إطلاق النار في غزة".