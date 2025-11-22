الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مخاوف من ضربات و إغتيالات.. أمر مرتقب بشأن"حزب الله"

2025-11-22 | 12:56
مخاوف من ضربات و إغتيالات.. أمر مرتقب بشأن&quot;حزب الله&quot;
مخاوف من ضربات و إغتيالات.. أمر مرتقب بشأن"حزب الله"


بعد تراجع حظوظ المبادرات السياسية تقول مصادر ديبلوماسية ان التصعيد لا يزال هو الخيار المتوقع بعد انتهاء زيارة البابا وبعد فشل كل الطرق الديبلوماسية لايجاد حلول واوضحت ان التصعيد لن يكون حربا شاملة بل رفع لمستوى الضربات المركزة واستمرار الاغتيالات بوتيرة عالية.

وتبقى العلاقة بين الجيش اللبناني والولايات المتحدة الاميكية محط اتصالات ديبلوماسية  مع استمرا الاستياء الاميركي الذي ظهر من خلال الغاء زيارة قائد الجيش الى واشنطن.
الا ان خيطا رفيعا تبقى الامال معلقة عليه وهو المفاوضات الاميركية الايرانية  اذ تشير مصادر ديبلوماسية للجديد الى وجود ملامح ايرانية للانفتاح على التفاوض لافتة الى انه من المتوقع ظهور ملامحه قريبا في الخطابات ومواقف حزب الله في الفترة المقبلة.
وفيما لاقى خطاب الرئيس جوزاف عون في ذكرى الاستقلال ارتياحا لدى مختلف الاطراف اللبنانية  قالت مصادر ديبلوماسية للجديد ان خطاب الرئيس عون كان متوازنا وعاقلا في مقاربة الملفات الداخلية الشائكة الا انه لم يحمل اي جديد على مستوى العمل الديبلوماسي مع الخارج  ومن دون ان يترافق ذلك مع عمل جدي لحل الاشكاليات.
 
 
مخاوف من ضربات و إغتيالات.. أمر مرتقب بشأن"حزب الله"

غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق زوطر الشرقية في جنوب لبنان
بعد ردّ كهرباء لبنان شركة mep تستكمل إظهار الحقائق

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات
03:30

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنه "ونحن في أيام ذكرى الاستقلال، كنت أتمنّى في هذه المناسبة أن نحتفل باستقلال ناجز وفعلي، بدولةٍ سيّدة حرّة مستقلّة فعلياً، وباستقرارٍ على كامل أراضي الوطن بعد أن تسترجع الدولة آخر حبّة تراب منه".

03:30

جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أنه "ونحن في أيام ذكرى الاستقلال، كنت أتمنّى في هذه المناسبة أن نحتفل باستقلال ناجز وفعلي، بدولةٍ سيّدة حرّة مستقلّة فعلياً، وباستقرارٍ على كامل أراضي الوطن بعد أن تسترجع الدولة آخر حبّة تراب منه".

نتنياهو: سنواصل القيام بما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته
04:35
موقف سلام الإنتخابي يثير بري وجنبلاط (الديار)
04:28
جعجع: في قاموسنا لا يوجد شيء اسمه تأجيل الانتخابات
03:30
معاريف: ضباط وعسكريون يتقاضون رواتب مزدوجة من الجيش والحزب
03:14
"وقائع ميدانية".. في التقرير الثالث للجيش (الأنباء)
03:00
ماكرون: من الضروري التعامل بحزم وفاعلية مع حزب الله
02:43
