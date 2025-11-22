وتبقى العلاقة بين والولايات المتحدة الاميكية محط اتصالات ديبلوماسية مع استمرا الاستياء الذي ظهر من خلال الغاء زيارة الى .

الا ان خيطا رفيعا تبقى الامال معلقة عليه وهو المفاوضات الاميركية الايرانية اذ تشير مصادر ديبلوماسية للجديد الى وجود ملامح للانفتاح على التفاوض لافتة الى انه من المتوقع ظهور ملامحه قريبا في الخطابات ومواقف في الفترة المقبلة.

وفيما لاقى خطاب الرئيس جوزاف عون في ذكرى الاستقلال ارتياحا لدى مختلف الاطراف اللبنانية قالت مصادر ديبلوماسية للجديد ان خطاب كان متوازنا وعاقلا في مقاربة الملفات الداخلية الشائكة الا انه لم يحمل اي جديد على مستوى العمل الديبلوماسي مع الخارج ومن دون ان يترافق ذلك مع عمل جدي لحل الاشكاليات.