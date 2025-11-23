شهيد و21 جريح إثر غترة الضاحية

صدر عن التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن

أن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ظهر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص وإصابة واحد وعشرين آخرين بجروح.