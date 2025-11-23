بعد غارة الضاحية.. رسالة من جعجع إلى الرئيس عون!

وأكد جعجع أنّه في حال غياب أي قدرة لبنانية على إنشاء توازن عسكري شرعي يردع الهجمات ، فلا خيار إلا الاستعانة بأصدقاء ، وفي طليعتهم والسعودية، للضغط على تل أبيب لوقف اعتداءاتها وانسحابها من لبنان.

وأشار إلى أنّ واشنطن والرياض لا تطلبان سوى قيام دولة فاعلة تحتكر السلاح والقرارين العسكري والأمني، وهو مطلب لبناني وارد في اتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن واتفاقية 27 تشرين الثاني 2024 وقراري الحكومة في 5 و7 آب 2025.

وختم جعجع بدعوة الحكومة إلى جلسة طارئة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ وإجراء مشاورات عاجلة ومعمقة مع الدول الصديقة للضغط من أجل وقف الاعتداءات والعودة لاتفاقية الهدنة لعام 1949.