أمطار غزيرة.. استعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجياً خلال الليل مع اجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا مساء بمنخفض جوي ومتوسط الفعالية متمركز جنوب غرب ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وطقس متقلب وماطر أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى فجر الأربعاء حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بين 17 و25، في بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم مساء وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليل الاٍثنين/الثلاثاء مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد.



الثلاثاء: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجياً خلال الليل مع اجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.



الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية خاصة شمل البلاد، يتحسن الطقس خلال النهار مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل جبلاً وداخلاً



الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية النهارية كما تنخفض نسبة الرطوبة.