4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

أمطار غزيرة.. استعدوا!

2025-11-24 | 07:44
أمطار غزيرة.. استعدوا!
أمطار غزيرة.. استعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجياً خلال الليل مع اجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا مساء اليوم بمنخفض جوي سريع ومتوسط الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا ويكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وطقس متقلب وماطر أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى فجر الأربعاء حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. 

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم مساء وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليل الاٍثنين/الثلاثاء مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد.

الثلاثاء: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 2100 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجياً خلال الليل مع اجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية خاصة شمل البلاد، يتحسن الطقس خلال النهار مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل جبلاً وداخلاً

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية النهارية كما تنخفض نسبة الرطوبة.
محليات

أمطار

أمطار

مصلحة الأرصاد

