4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

رسالة من ترامب الى الرئيس عون

2025-11-25 | 12:14
رسالة من ترامب الى الرئيس عون
رسالة من ترامب الى الرئيس عون

وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمناسبة ذكرى الاستقلال

وقال الرئيس ترامب: "عزيزي السيد الرئيس بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم".
وأضاف: "يُجسد هذا اليوم احتفاءً بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة". مشيرًا الى ان لبنان "موجود على  مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه". كما وأشاد الرئيس ترامب "بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومةاللبنانية"، وتابع: "أتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".
وختم: " مع خالص التقدير، دونالد ج. ترامب"
رسالة من ترامب الى الرئيس عون

محليات

لبنان

الولايات المتحدة

ترامب

إسرائيل "تقصف" مبادرة الرئيس عون!
التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على كل الطرقات بسبب تساقط الأمطار التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية حرصاً على السلامة العامة

رئيس الفيفا لبناني (شاهد الفيديو)
16:32
البطريرك بشارة الراعي يوجه رسالة لحزب الله ويطلق تصريحات مهمة في حلقة جديدة من "هيدا أنا" الآن على الجديد
14:36
ملايين الدولارات أهدرتها كهرباء لبنان.. و"الحجّة" التعرفة الصناعية (شاهد التقرير)
13:40
حراك مصري–إقليمي لفرملة التصعيد
13:31
معلومات الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام قد يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أو رئيس الحكومة القطري على هامش مشاركته في أعمال منتدى الدوحة
13:26
الرئيس عون تلقى اتصالا من نظيره المصري جدد فيه دعم لبنان
13:14
