رسالة من ترامب الى الرئيس عون

وجه الرئيس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمناسبة ذكرى الاستقلال

: "عزيزي السيد الرئيس بالنيابة عن شعب ، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم".

وأضاف: "يُجسد هذا احتفاءً بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة". مشيرًا الى ان لبنان "موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه". كما وأشاد الرئيس ترامب "بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومةاللبنانية"، وتابع: "أتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال ".

وختم: " مع خالص التقدير، ج. ترامب"