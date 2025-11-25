رسالة من ترامب الى الرئيس عون

وقال الرئيس ترامب
: "عزيزي السيد الرئيس بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة
، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب لبنان
بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم".
وأضاف: "يُجسد هذا اليوم
احتفاءً بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة". مشيرًا الى ان لبنان "موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه". كما وأشاد الرئيس ترامب "بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومةاللبنانية"، وتابع: "أتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة
".
وختم: " مع خالص التقدير، دونالد
ج. ترامب"