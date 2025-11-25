حراك مصري–إقليمي لفرملة التصعيد

وصل إلى المصري، بدر عبد العاطي، للقاء المسؤولين، استكمالا للمسعى الذي كان بدأه قبل أسابيع رئيس الاستخبارات المصرية، اللواء حسن رشاد





ويحمل عبد العاطي افكارا للجم التصعيد والتوصل الى التهدئة بعدما كان قد اجرى على هامش قمة جوهانسبرغ سلسلة اتصالات ولقاءات، منها لقاءان مع وزيري خارجية المملكة وفرنسا، اضافة إلى اتصالات بقطر وإيران.

عبد العاطي يلتقي في مقر السفارة عددا من النواب للبحث في الافكار المطروحة على ان يلتقي الثلاثة الاربعاء

معلومات الجديد اشارت الى ان المباردة المصرية تجري بتنسيق اميركي ايراني بعد اتصالات اجراها المصري مع الجانب الايراني اسفرت عن ازالة بعض العقبات بعدما كان قد أبلغ سابقا مدير الاستخبارات المصرية برفضه المبادرة

واضافت المعلومات ان من ضمن افكار المبادرة المصرية الاتفاق على مبدأ حصرية السلاح وبعد قبول مبدأ التفاوض عقد اجتماعات في القاهرة على غرار اجتماعات شرم الشيخ التي اسفرت عن وقف الحرب في غزة.

وفي المشهد الثاني تتواصل الاتصالات الديبلوماسية المتعلقة بلبنان اذ يحضر الملف اللبناني ايضا في الاجتماع بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونظيره الفرنسي فرنسوا بارو الأربعاء

اشارت معلومات الجديد الى اتصالات لتفعيل اللجنة الخماسية بدأت ملامحها في الحراك المصري بعد الفرنسي والاميركي والسعودي وستستكمل بزيارة قطرية على مستوى وزاري للبنان قريبا.

واشارت المعلومات الى ان السفير القطري كان قد عاد من الدوحة قبل اكثر من شهر بعدما كان قد تبلغ باهتمام الدوحة بالملف اللبناني.

كما ان رئيس الحكومة نواف سلام قد يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني او رئيس الحكومة القطري على هامش مشاركته في أعمال منتدى الدوحة المزمع عقده السادس والسابع من كانون الأول.

وفي الملف الثالث يوقع وقبرص الاربعاء في القصر اتفاقية الترسيم البحري على هامش زيارة الرئيس القبرصي لبنان بعدما كان قد صادق عليها وقد كلف وزير الاشغال فايز رسامني التوقيع على الاتفاق .