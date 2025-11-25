الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

حراك مصري–إقليمي لفرملة التصعيد

2025-11-25 | 13:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حراك مصري–إقليمي لفرملة التصعيد
حراك مصري–إقليمي لفرملة التصعيد

وصل إلى بيروت وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، للقاء المسؤولين، استكمالا للمسعى الذي كان بدأه قبل أسابيع رئيس الاستخبارات المصرية، اللواء حسن رشاد

ويحمل عبد العاطي افكارا للجم التصعيد والتوصل الى التهدئة بعدما كان قد اجرى على هامش قمة جوهانسبرغ سلسلة اتصالات ولقاءات، منها لقاءان مع وزيري خارجية المملكة العربية السعودية وفرنسا، اضافة إلى اتصالات بقطر وإيران.
عبد العاطي يلتقي في مقر السفارة عددا من النواب للبحث في الافكار المطروحة على ان يلتقي الرؤساء الثلاثة الاربعاء
معلومات الجديد اشارت الى ان المباردة المصرية تجري بتنسيق اميركي ايراني بعد اتصالات اجراها وزير الخارجية المصري مع الجانب الايراني اسفرت عن ازالة بعض العقبات بعدما كان حزب الله قد أبلغ سابقا مدير الاستخبارات المصرية برفضه المبادرة 
واضافت المعلومات ان من ضمن افكار المبادرة المصرية الاتفاق على مبدأ حصرية السلاح وبعد قبول مبدأ التفاوض عقد اجتماعات في القاهرة على غرار اجتماعات شرم الشيخ التي اسفرت عن وقف الحرب في غزة.
وفي المشهد الثاني تتواصل الاتصالات الديبلوماسية المتعلقة بلبنان اذ يحضر الملف اللبناني ايضا في الاجتماع بين وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونظيره الفرنسي فرنسوا بارو الأربعاء
اشارت معلومات الجديد الى اتصالات لتفعيل اللجنة الخماسية  بدأت ملامحها في الحراك المصري بعد الفرنسي والاميركي والسعودي وستستكمل بزيارة قطرية على مستوى وزاري  للبنان قريبا.
واشارت المعلومات الى ان السفير القطري كان قد عاد من الدوحة قبل اكثر من شهر بعدما كان قد تبلغ باهتمام الدوحة بالملف اللبناني.
كما ان رئيس الحكومة نواف سلام قد يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني او رئيس الحكومة القطري على هامش مشاركته في أعمال منتدى الدوحة المزمع عقده يومي السادس والسابع من  كانون الأول.
وفي الملف الثالث يوقع لبنان وقبرص الاربعاء في القصر الجمهوري اتفاقية الترسيم البحري على هامش زيارة الرئيس القبرصي لبنان بعدما كان مجلس الوزراء قد صادق عليها وقد كلف وزير الاشغال فايز رسامني التوقيع على الاتفاق .
 
مقالات ذات صلة
حراك مصري–إقليمي لفرملة التصعيد

محليات

حزب الله

الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تمرد داخل "حزب الله".. صحيفة إسرائيلية تزعم
الضاحية و بيروت.. بري يحذر: تطوّر شديد الخطورة ولا ضمانات

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
رئيس الفيفا لبناني (شاهد الفيديو)
16:32
البطريرك بشارة الراعي يوجه رسالة لحزب الله ويطلق تصريحات مهمة في حلقة جديدة من "هيدا أنا" الآن على الجديد
14:36
ملايين الدولارات أهدرتها كهرباء لبنان.. و"الحجّة" التعرفة الصناعية (شاهد التقرير)
13:40
معلومات الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام قد يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أو رئيس الحكومة القطري على هامش مشاركته في أعمال منتدى الدوحة
13:26
الرئيس عون تلقى اتصالا من نظيره المصري جدد فيه دعم لبنان
13:14
السيسي جدد للرئيسى عون دعم بلاده للبنان وتضامن الشعب المصري في الظروف الراهنة التي يمر بها
13:14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025