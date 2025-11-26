الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بري يوفد علي حسن خليل إلى الرياض (الجمهورية)

2025-11-26 | 01:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بري يوفد علي حسن خليل إلى الرياض (الجمهورية)
بري يوفد علي حسن خليل إلى الرياض (الجمهورية)

جاء في صحيفة الجمهورية:

في سياق الحراك الداخلي، يُنتظر ان يزور النائب علي حسن خليل الرياض، موفداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان أوفده أخيراً إلى طهران.
مقالات ذات صلة
بري يوفد علي حسن خليل إلى الرياض (الجمهورية)

محليات

حزب الله

اسرائيل

بري

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اختراقات مفاجئة تضرب حركة الاتصالات الحزبية (اللواء)
الإنذار الأخير: نزع سلاح "حزب الله"وإلا! (الأنباء)

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
بدء مراسم استقبال الرئيس القبرصي والوفد المرافق
04:28
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من بعبدا: الدولة اللبنانية والجيش اللبناني بذلا جهداً كبيراً في الجنوب لبسط سلطة الدولة و على الجميع أن يقدر هذا الامر
04:07
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من بعبدا: المنطقة برمّتها على شفا التصعيد الكامل وهذا لا يخدم أيّ طرف والدبلوماسية هي الحل
04:05
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من بعبدا: نقوم بجهد مكثف لتجنيب لبنان أي مخاطر للتصعيد وهذه الجهود لن تتوقف
04:00
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من بعبدا: أكدت خلال لقاء الرئيس عون على دعم مصر الكامل له ولمبادرته التي أطلقها في ذكرى الاستقلال
03:58
تصريح وزير الخارجية المصرية عبد العاطي بعد لقائه رئيس الجمهورية
03:47
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025