اختراقات مفاجئة تضرب حركة الاتصالات الحزبية (اللواء)



جاء في أحد أسرار "اللواء":





سجلت الاختراقات المعادية خطوات مفاجئة للمعنيين، بعد الدخول الى تخريب خطوات اعتمدت كبدائل في استخدام الخليوي بالنسبة لحركة عناصر حزبية في غير منطقة!

