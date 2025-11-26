الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

رسالة بخط اليد.. لـ نعيم قاسم!

2025-11-26 | 08:29
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رسالة بخط اليد.. لـ نعيم قاسم!
رسالة بخط اليد.. لـ نعيم قاسم!

وجه الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، رسالة بخط اليد، إلى "التعبويين المجاهدين"، ‏في يوم التعبئة السنوي:

وجاء في نص الرسالة حرفياً:

"طريقكم الإسلام، وعلو مقامكم بالتقوى، ونجاحكم بأن تكونوا الصادقين بإيمانكم، وحبل نجاتكم بالولاية، ‏وانتظاركم الفرج يكون على خط الإمام الخميني، وقيادة الولي الإمام الخامنئي، ونهج ‏سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، في مسار المقاومة. ‏

بسلوككم وأدائكم تصنعون حياتكم في اتجاهين متلازمين بفعالية وإتقان: ‏
‏1- تصنعون حياتكم المادية بالعلم والعمل المعيشي والزواج والتربية في إطار الحياة الطيبة. ‏
‏2- وتصنعون حياتكم المعنوية بالعبادة والجهاد وملازمة الجماعة وخدمة الناس. ‏

يا أبناء التعبئة المجاهدين..‏

هذه الطريق مفتوحة على الزيادة: "والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم"، ونتيجتها إحدى الحسنين في ‏كل مواقع حضوركم، فكل حياة التعبوي مقاومة، وأينما تحرك وسعى فهو مقاومة. كل ساحات جهادكم ‏مقاومة في المدرسة والجامعة والمهنة والإدارة والحقل والميدان. ‏

مهما اشتدت الأزمات ستنفرج، وستنتهي جولة باطل العدوان الإسرائيلي - الأميركي، قال رسول الله (صلى ‏الله عليه وآله وسلم): "إن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا".‏

واعلموا أن النصر نصران: نصر في القلب، ونصر على الأعداء، فمن انصر في قلبه وإيمانه، انتصر حتما ‏على عدوه ولو بعد حين. ‏

هنيئا لكم يومكم أيها التعبويون وكل أيامكم تعبئة، والسلام.
مقالات ذات صلة
رسالة بخط اليد.. لـ نعيم قاسم!

محليات

نعيم قاسم

حزب الله

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الإنذار الأخير: نزع سلاح "حزب الله"وإلا! (الأنباء)
رئيس الفيفا لبناني (شاهد الفيديو)

اقرأ ايضا في محليات

"عزيزي وزير الخارجية الايراني".. رجي يُعلّق بعد تصريح مستشار خامنئي!
11:09

"عزيزي وزير الخارجية الايراني".. رجي يُعلّق بعد تصريح مستشار خامنئي!

كتب وزير الخارجية يوسف رجي، عبر حسابه على "إكس":

11:09

"عزيزي وزير الخارجية الايراني".. رجي يُعلّق بعد تصريح مستشار خامنئي!

كتب وزير الخارجية يوسف رجي، عبر حسابه على "إكس":

الرئيس عون عاد الرئيس الجميل في مستشفى اوتيل ديو
10:17

الرئيس عون عاد الرئيس الجميل في مستشفى اوتيل ديو

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، الرئيس أمين الجميل في مستشفى "اوتيل ديو" في الاشرفية واطمأن الى صحته، متمنياً له الشفاء العاجل بعد الجراحة التي اجراها.

10:17

الرئيس عون عاد الرئيس الجميل في مستشفى اوتيل ديو

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، الرئيس أمين الجميل في مستشفى "اوتيل ديو" في الاشرفية واطمأن الى صحته، متمنياً له الشفاء العاجل بعد الجراحة التي اجراها.

"سيد خامنئي ومستشاره العزيز".. ماذا قال جعجع؟
10:04

"سيد خامنئي ومستشاره العزيز".. ماذا قال جعجع؟

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس"، التالي:

10:04

"سيد خامنئي ومستشاره العزيز".. ماذا قال جعجع؟

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس"، التالي:

يحدث الآن

اخترنا لك
"عزيزي وزير الخارجية الايراني".. رجي يُعلّق بعد تصريح مستشار خامنئي!
11:09
الرئيس عون عاد الرئيس الجميل في مستشفى اوتيل ديو
10:17
"سيد خامنئي ومستشاره العزيز".. ماذا قال جعجع؟
10:04
الوكالة الوطنية: سقوط مسيرة إسرائيلية في بلدة كفركلا
08:46
غارة الضاحية الأخيرة.. كيف كشفت اسرائيل الطبطبائي؟
08:26
لاخفاء عملية السرقة استغلوا العاصفة
07:46
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025