رسالة صاعقة.. لبنان يقترب من مرحلة "سقوط سريع"! (نداء الوطن)

علمت "نداء الوطن" أن " الأولى التي نقلها الوزير المصري تحمل دعمًا كاملًا لمبادرة في خطاب الاستقلال، معتبرًا إياها فرصة لإنقاذ عبر معالجة داخلية متدرّجة".

وأضافت الصحيفة، " الثانية، كانت صاعقة، ومهلة إيجاد حلّ لمسألة سلاح "حزب اللّه" شارفت على نهايتها، ولبنان يقترب من مرحلة سقوط مع نهاية العام 2025، بعدها، لا ضمانات لأيّ استقرار، خصوصًا مع بقاء بنيامين على رأس الحكومة . فسياسة "التفاوض البطيء" و "شراء الوقت" لم تعد قابلة للصرف دولياً، والأخطر أنها لم تعد مقبولة عربياً. هذه المعطيات تتقاطع مع تصريح وزير الحرب كاتس الذي هدّد صراحة: "إذا لم يتخلّ "الحزب" عن سلاحه حتى نهاية العام، فسنعمل بقوّة مرة أخرى في ".



وبحسب الصحيفة، "تكتسب النصيحة خطورتها من مصدرها، إذ تأتي من دولة عربية وازنة ذات علاقات دولية وإقليمية، ما يضفي عليها طابع الجديّة المطلقة ويجعل تجاهلها مغامرة غير محسوبة. فالقاهرة، التي لطالما حرصت على حماية لبنان ومنع انهياراته الكبرى، اختارت هذه المرّة لغة واضحة لا تحتمل التأويل، لأن مسار المنطقة تغيّر، ونافذة التسويات تُغلق تدريجيًا أمام لبنان".