4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

إنتهاء جلسة مجلس الوزراء.. التفاصيل مع مراسلة الجديد

2025-11-27 | 10:25
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
إنتهاء جلسة مجلس الوزراء.. التفاصيل مع مراسلة الجديد


إنتهاء جلسة مجلس الوزراء.. التفاصيل مع مراسلة الجديد

موفد إلى النجف.. لتحرير "حزب الله"! (نداء الوطن)
وجبة سمك تُطيح بأخطر سارق "موتسيكلات" بالضاحية الجنوبية! (صورة)

الوضع الأمني عالي المخاطر.. ماذا بعد زيارة البابا؟
13:46

الوضع الأمني عالي المخاطر.. ماذا بعد زيارة البابا؟

لا تزال الأوساط السياسية تقرأ كلام وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وحديثه المفاجئ سواء على مستوى التصعيد أو التفاوض بالمباشر وبعيدا عن كل الطروحات والمعطيات السالفة الثابتة الوحيدة حتى اللحظة أننا خارج منطقة الأمان فيما المؤشرات تتزايد من الضاحية الى الغارات جنوبا والخروقات بقاعا يضاف اليها الاجتماعات الأمنية الاسرائيلية وعليه تجمع الأطراف السياسية على أن تقييم الوضع الأمني هو""عالي المخاطر" إلا أن عددا من السياسيين والأمنيين وحتى الاعلاميين يعولون على " مكان ما للدبلوماسية "وإن في اللحظات الأخيرة

الوضع الأمني عالي المخاطر.. ماذا بعد زيارة البابا؟

الوضع الأمني عالي المخاطر.. ماذا بعد زيارة البابا؟
13:46
مصادر مقربة من الحزب للجديد: مطالب وتنازلات عدة تُفرض على حزب الله من دون أيّ تنازل من الجانب الآخر وعليه فإن الأمور على حالها والمساعي تراوح مكانها الى ما بعد زيارة البابا إن قررت إسرائيل الانتظ
13:36
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: لم يُعقَد أي لقاء مباشر مع وزير الخارجية المصري والحزب متمسّك بموقفه بضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي لم يُطبَّق يوماً
13:29
كمال حايك أمام القضاء.. وشركة الكهرباء تستكمل حملة التضليل (شاهد التقرير)
13:14
تحضيرات إستقبال البابا مستمرة.. التفاصيل من عنايا مع مراسل الجديد
13:11
الحقيقة الكاملة لوقف النار… في النشرة المسائية بعد قليل
12:11
