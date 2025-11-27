مصادر مقربة من حزب الله للجديد: لم يُعقَد أي لقاء مباشر مع وزير الخارجية المصري والحزب متمسّك بموقفه بضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي لم يُطبَّق يوماً

لا تزال الأوساط السياسية تقرأ كلام وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وحديثه المفاجئ سواء على مستوى التصعيد أو التفاوض بالمباشر وبعيدا عن كل الطروحات والمعطيات السالفة الثابتة الوحيدة حتى اللحظة أننا خارج منطقة الأمان فيما المؤشرات تتزايد من الضاحية الى الغارات جنوبا والخروقات بقاعا يضاف اليها الاجتماعات الأمنية الاسرائيلية وعليه تجمع الأطراف السياسية على أن تقييم الوضع الأمني هو""عالي المخاطر" إلا أن عددا من السياسيين والأمنيين وحتى الاعلاميين يعولون على " مكان ما للدبلوماسية "وإن في اللحظات الأخيرة

