برّي: "مش عم نام".. هل من تهديد واضح للبنان؟ (الديار)

نفى رئيس ، في حديث لصحيفة " "، نقل أي تهديد مباشر إلى من قبل وزير خارجية مصر أو أي موفد دولي، واصفًا ما يُتداول حول "مهلة إسرائيلية أو حرب وشيكة" بأنه "جوّ إعلامي" مصدره الإعلام العبري وتصريحات إسرائيلية مستمرة منذ أسابيع.

وأشار برّي إلى زيارة النائب خليل إلى طهران، مؤكدًا أنها أتاحت متابعة المزاج السياسي ، ولفت إلى أنه لا يوجد أي تواصل أو مسار مفاوضات بين والولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وحسم برّي الجدل حول قانون الانتخابات، موضحًا أن القانون الحالي سيُطبّق من دون أي تعديل، وأن المغتربين يمكنهم التصويت للنواب الستة المخصصين لهم أو القدوم إلى لبنان للتصويت للنواب الـ128.

ورداً على رسالة للسيناتورين داريل عيسى ودارين لحود إلى حول قانون الانتخاب، اكتفى برّي بالتعليق بسخرية قائلاً: "مش عم نام الليل… هودي أصلاً من ال2007 عم يشتغلوا ضدي"، مؤكّدًا أنه لا يعطي أي وزن لهذه المحاولات.