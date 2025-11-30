الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
2025-11-29
وضع الجنوب تحت "الاتصالات"!
2025-11-28
"ماتش بوكس" في وسط الطريق! (فيديو)
2025-11-26
مشاهد من الجحيم! (فيديو)
2025-11-24
3 حرائق في الجنوب.. ومناشدات!
2025-11-24
من واشنطن إلى بيروت… جوزيف الجبيلي يردّ على اتهامه بـ"بخّ السّم" (فيديو)
محليات
الراعي قبيل وصول البابا لاون إلى لبنان: رسالته لنا ستكون مصدر خير وأمل وفرح
2025-11-30 | 06:12
A-
A+
الراعي قبيل وصول البابا لاون إلى لبنان: رسالته لنا ستكون مصدر خير وأمل وفرح
البابا لاون من قصر بعبدا: فرح كبير لنا ان نزور لبنان
وصول البابا لاون الرابع عشر الى مطار رفيق الحريري الدولي
وصول البابا لاون الرابع عشر الى مطار رفيق الحريري الدولي
الراعي قبيل وصول البابا لاون إلى لبنان: رسالته لنا ستكون مصدر خير وأمل وفرح
محليات
البابا
لبنان:
رسالته
ستكون
من مطار بيروت.. الجديد تواكب الفعاليات قبيل وصول البابا
جريمة بيئية ليلًا في الليطاني والمصلحة تتحرّك
11:43
من البابا للبنانيين LIKE (فيديو)
11:43
من البابا للبنانيين LIKE (فيديو)
11:20
البابا لاون: بإمكان لبنان أن يطوّر مجتمعاً مدنياً نابضاً بالحياة
11:20
البابا لاون: بإمكان لبنان أن يطوّر مجتمعاً مدنياً نابضاً بالحياة
11:17
البابا لاون: الالتزام من أجل السلام لا يعرف الخوف أمام الإخفاقات الظاهرة
11:17
البابا لاون: الالتزام من أجل السلام لا يعرف الخوف أمام الإخفاقات الظاهرة
محليات
11:43
من البابا للبنانيين LIKE (فيديو)
فن
11:34
بشأن أدواره المقبلة.. محمد رمضان يحسم موقفه من دراما العشوائيات
فن
11:31
صدمة في النمسا بعد العثور على جثة المؤثرة ستيفاني بيبر
من البابا للبنانيين LIKE (فيديو)
11:43
البابا لاون: بإمكان لبنان أن يطوّر مجتمعاً مدنياً نابضاً بالحياة
11:20
البابا لاون: الالتزام من أجل السلام لا يعرف الخوف أمام الإخفاقات الظاهرة
11:17
البابا لاون: أنتم شعب لا يستسلم بل شعب يعرف كيف يولد من جديد
11:16
البابا لاون: عانيتم من التشدد والنزاعات واستطعتم أن تنطلقوا من جديد
11:15
البابا لاون من قصر بعبدا: وأرجو لكم أن تتكلموا لغة واحدة.. لغة الرجاء التي تجمع الجميع ليبدأوا دائمًا من جديد
11:12
2025-08-09
الخبير العسكري العميد ناجي ملاعب لـ #الجديد: توقيت الانفجار اليوم عقب التصريحات الرافضة لتسليم السلاح يطرح علامات استفهام
2025-09-27
بدء فعاليات إحياء ذكرى إغتيال السيد نصرالله
03:18
القوات تعلق على رسالة "حزب الله" إلى البابا: حامل هموم اللبنانيين!
2025-10-18
مقتل 3 رياضيين أفغان في غارة باكستانية
2025-11-28
زوج الأم: تداخل عائلي غريب بين ميليتاو وبيريرا في البرازيل
2025-11-29
البابا غداً في لبنان.. الجديد تواكب تحضرات الزيارة
10:06
وصول البابا لاون الرابع عشر الى مطار رفيق الحريري الدولي
08:31
تابعوا التغطية المباشرة لزيارة الحبر الأعظم الى لبنان
06:52
من طريق المطار.. مراسلة الجديد تواكب الفعاليات الشعبية لاستقبال البابا
06:21
من مطار بيروت.. الجديد تواكب الفعاليات قبيل وصول البابا
05:02
لحظة بلحظة.. الجديد في تغطية مباشرة لزيارة البابا
04:49
من القصر الجمهوري.. مراسلة الجديد توافينا قبيل وصول البابا لاون
خاص الجديد
13:22
"حسن نية" تجاه "حزب الله"!
خاص الجديد
13:22
"حسن نية" تجاه "حزب الله"!
عربي و دولي
12:41
نائب "مسيحي" لن يشارك بفعاليات زيارة البابا؟
عربي و دولي
12:41
نائب "مسيحي" لن يشارك بفعاليات زيارة البابا؟
عربي و دولي
06:51
نداء من نتنياهو!
عربي و دولي
06:51
نداء من نتنياهو!
محليات
06:52
من طريق المطار.. مراسلة الجديد تواكب الفعاليات الشعبية لاستقبال البابا
محليات
06:52
من طريق المطار.. مراسلة الجديد تواكب الفعاليات الشعبية لاستقبال البابا
عربي و دولي
11:50
تحالف بين "حزب الله" وفنزويلا؟ .. غراهام يُصرّح!
عربي و دولي
11:50
تحالف بين "حزب الله" وفنزويلا؟ .. غراهام يُصرّح!
عربي و دولي
13:13
اسرائيل تُخطط.. وهل سيكون رد "حزب الله" قريباً؟
عربي و دولي
13:13
اسرائيل تُخطط.. وهل سيكون رد "حزب الله" قريباً؟
