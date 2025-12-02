سيناريو "خطير".. ماذا ينتظر لبنان بعد زيارة البابا؟

ومن المقرر أن تلتقي البعثة الثلاثة وقائد الجيش وستتوجه إلى منطقة جنوب الليطاني للاطلاع على مدى سيطرة الجيش على المنطقة المحررة هناك. ونقل عن أورتاغوس أنها أبلغت المسؤولين اللبنانيين بأن المهلة المعطاة لنزع سلاح " " تنتهي نهاية العام الجاري.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير صحافية إسرائيلية الى سيناريوهات مختلفة حدّد البعض منها مواعيد للعملية العسكرية على بعد مغادرة قداسة الحبر الأعظم ، بحيث اعتبر بعض التقارير أن "ما بعد زيارة البابا ليس كما قبله"، في إشارة الى حجم العملية العسكرية الإسرائيلية والمواقع التي قد تستهدفها.

كما يصل غداً الى بيروت القطري الشيخ بن عبد الرحمن آل ثاني لاستكمل المساعي المصرية – الهادفة الى سحب فتيل الانفجار والدفع باتجاه التهدئة.