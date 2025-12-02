وزير الإعلام: البابا وجّه تقديره ومحبّته للإعلاميين

كتب عبر "اكس":



"سررتُ بلقاء قداسة البابا لاوون بعد الذي ترأسه في بحضور القاصد الرسولي. وقد نقلتُ لقداسته تحيات الذي رافق زيارته بجهود مميزة وجبّارة وأعلمته بالتحضيرات الطويلة التي ساهمت في ابراز الزيارة، فعبّر عن امتنانه الكبير لهذه التغطية الاعلامية، موجهاً تقديره وتحيته إلى جميع القيّمين والعاملين في مؤسساتنا الإعلامية وبارك جهودهم وهو لن يألو جهداً في ذلك".