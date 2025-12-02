الأم التي فقدت أولادها بغارة اسرائيلية.. التقاها البابا لاون! (صور)

قبيل مغادرته ، التقى البابا لاون أماني بزي، الأم التي فقدت زوجها وأولادها خلال غارة اسرائيلية في ، وقد سُمح للطفلة أسـيل بمغادرة الأميركية لساعات قليلة كي تقابل البابا.



أسيل قدّمت للبابا رسالة ووعدها قداسة البابا بأن يقرأها وأن يعود إليها حين تسمح له الظروف.