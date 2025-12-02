في دمشق كمية "ألغام" مهربة.. ما علاقة حزب الله؟

وأضاف البيان: " الوحدات المختصة نفذت مداهمة محكمة أسفرت عن ضبط 1250 لغماً حربياً مجهزاً بصواعقه، كانت معدة للتهريب إلى “حزب الله” في لبنان، كما أُلقي القبض على أربعة من المتورطين، فيما جرى تحييد الشخص الخامس خلال الاشتباكات مع الدوريات".

وأوضح البيان أن "هذه العملية جاءت تتويجاً لتحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، أسفرت عن تحديد هوية المتورطين ومراقبتهم حتى وصولهم إلى موقع التهريب في منطقة الجَبّة شمال ريف ".

وأكد البيان أنه "تمت مصادرة المضبوطات بالكامل، وأُحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات؛ تمهيداً لإحالتهم إلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".