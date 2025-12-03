الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"استعجلوا".. إنزال دبلوماسي في بيروت وحل وحيد! (نداء الوطن)

2025-12-03 | 00:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;استعجلوا&quot;.. إنزال دبلوماسي في بيروت وحل وحيد! (نداء الوطن)
"استعجلوا".. إنزال دبلوماسي في بيروت وحل وحيد! (نداء الوطن)

جاء في صحيفة نداء الوطن:

يصل إلى لبنان وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيجول على المسؤولين. أما الخميس، فمرتقبٌ وصول بعثة مجلس الأمن الدولي، آتية من سوريا، وتضم 14 سفيرًا يمثلون الدول الأعضاء في المجلس باستثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي ستحلّ محلها، مبدئيا، الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. الأخيرة، ستصل أيضًا إلى بيروت في الساعات المقبلة، آتية من إسرائيل، للمشاركة في اجتماع "الميكانيزم" في الناقورة الخميس. وحتى الساعة، زيارتها تبدو محصورة بالشق العسكري وجدولُ أعمالها خال من أي لقاءات أخرى.

تكشف مصادر دبلوماسية مطلعة لـ "نداء الوطن" عن أن الزوار الدوليين سيتحدثون كلهم بلسان واحد وسيستعجلون لبنان الرسمي تفكيكَ بنية "حزب الله العسكرية" في أقرب وقت لتفادي تصعيد عسكري إسرائيلي، وشيك.

مقالات ذات صلة
"استعجلوا".. إنزال دبلوماسي في بيروت وحل وحيد! (نداء الوطن)

محليات

حزب الله

اسرائيل

اورتاغوس

تصعيد

سلاح الحزب

الجنوب

الحرب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إنذار أمني: هجمات سيبرانية تستهدف نائباً
رسالة حازمة بجعبة أورتاغوس: "تتحركون… وإلا ستتحرك إسرائيل"

اقرأ ايضا في محليات

تعرفوا إلى سيمون كرم.. رئيس الوفد اللبناني في الميكانيزم
04:22

تعرفوا إلى سيمون كرم.. رئيس الوفد اللبناني في الميكانيزم

كلّفت رئاسة الجمهورية اللبنانية السفير سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني في اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية مع الجانب الأميركي "الميكانيزم"، في إطار الوساطة الدولية الخاصة بملف الحدود.

فمن هو سيمون كرم؟

04:22

تعرفوا إلى سيمون كرم.. رئيس الوفد اللبناني في الميكانيزم

كلّفت رئاسة الجمهورية اللبنانية السفير سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني في اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية مع الجانب الأميركي "الميكانيزم"، في إطار الوساطة الدولية الخاصة بملف الحدود.

فمن هو سيمون كرم؟

مسؤول إسرائيلي في طريقه الى لبنان لبحث عملية التفاوض من هو؟
03:51

مسؤول إسرائيلي في طريقه الى لبنان لبحث عملية التفاوض من هو؟

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه وجّه بإيفاد ممثل عن مجلس الأمن القومي للمشاركة في لقاء مع جهات حكومية واقتصادية لبنانية، وُصف بأنّه محاولة أولية لبلورة أساس للعلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

03:51

مسؤول إسرائيلي في طريقه الى لبنان لبحث عملية التفاوض من هو؟

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه وجّه بإيفاد ممثل عن مجلس الأمن القومي للمشاركة في لقاء مع جهات حكومية واقتصادية لبنانية، وُصف بأنّه محاولة أولية لبلورة أساس للعلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

خطوة غير مسبوقة.. مسؤول إسرائيلي الى لبنان ونتنياهو يعلق: محاولة لإرساء العلاقة مع لبنان!
03:23

خطوة غير مسبوقة.. مسؤول إسرائيلي الى لبنان ونتنياهو يعلق: محاولة لإرساء العلاقة مع لبنان!

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه وجّه بإيفاد ممثل عن مجلس الأمن القومي للمشاركة في لقاء مع جهات حكومية واقتصادية لبنانية، وُصف بأنّه محاولة أولية لبلورة أساس للعلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

03:23

خطوة غير مسبوقة.. مسؤول إسرائيلي الى لبنان ونتنياهو يعلق: محاولة لإرساء العلاقة مع لبنان!

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه وجّه بإيفاد ممثل عن مجلس الأمن القومي للمشاركة في لقاء مع جهات حكومية واقتصادية لبنانية، وُصف بأنّه محاولة أولية لبلورة أساس للعلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

يحدث الآن

اخترنا لك
تعرفوا إلى سيمون كرم.. رئيس الوفد اللبناني في الميكانيزم
04:22
مسؤول إسرائيلي في طريقه الى لبنان لبحث عملية التفاوض من هو؟
03:51
خطوة غير مسبوقة.. مسؤول إسرائيلي الى لبنان ونتنياهو يعلق: محاولة لإرساء العلاقة مع لبنان!
03:23
ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء كلف بإيفاد فريق إسرائيلي للقاء مع مسؤولين حكوميين لبنانيين
03:22
انطلاق اجتماع "الميكانيزم" في رأس الناقورة بمشاركة مورغان أورتاغوس ووفد من الجيش اللبناني والسفير سيمون كرم
03:13
عشية اجتماع الناقورة… تكليف سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني إلى اجتماعات "الميكانيزم"
01:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025