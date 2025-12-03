"استعجلوا".. إنزال دبلوماسي في بيروت وحل وحيد! (نداء الوطن)

تكشف مصادر دبلوماسية مطلعة لـ "نداء الوطن" عن أن الزوار الدوليين سيتحدثون كلهم بلسان واحد وسيستعجلون لبنان الرسمي تفكيكَ بنية "حزب الله العسكرية" في أقرب وقت لتفادي تصعيد عسكري إسرائيلي، وشيك.
كلّفت رئاسة الجمهورية اللبنانية السفير سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني في اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية مع الجانب الأميركي "الميكانيزم"، في إطار الوساطة الدولية الخاصة بملف الحدود.فمن هو سيمون كرم؟
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه وجّه بإيفاد ممثل عن مجلس الأمن القومي للمشاركة في لقاء مع جهات حكومية واقتصادية لبنانية، وُصف بأنّه محاولة أولية لبلورة أساس للعلاقات والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.