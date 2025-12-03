"استعجلوا".. إنزال دبلوماسي في بيروت وحل وحيد! (نداء الوطن)

جاء في صحيفة نداء :



يصل إلى القطرية الشيخ بن عبد الرحمن آل ثاني الذي سيجول على المسؤولين. أما الخميس، فمرتقبٌ وصول بعثة الدولي، آتية من ، وتضم 14 سفيرًا يمثلون الدول الأعضاء في المجلس باستثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي ستحلّ محلها، مبدئيا، الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. ، ستصل أيضًا إلى في الساعات المقبلة، آتية من ، للمشاركة في اجتماع "الميكانيزم" في الناقورة الخميس. وحتى الساعة، زيارتها تبدو محصورة بالشق العسكري وجدولُ أعمالها خال من أي لقاءات أخرى.