4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

"وصلتنا رسائل اسرائيلية ونتنياهو ذهب بعيداً".. ماذا قال الرئيس سلام؟

2025-12-03 | 06:59
&quot;وصلتنا رسائل اسرائيلية ونتنياهو ذهب بعيداً&quot;.. ماذا قال الرئيس سلام؟
"وصلتنا رسائل اسرائيلية ونتنياهو ذهب بعيداً".. ماذا قال الرئيس سلام؟

شدد رئيس الحكومة نواف سلام على أننا "مستعدون لمفاوضات فوق عسكرية مع إسرائيل"، لافتاً إلى أن "خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسياً وتحظى بمظلة وطنية".

وفي حديث لقناة الجزيرة قال سلام: "نتنياهو ذهب بعيداً في توصيفه خطوتنا بضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة، ولسنا بصدد مفاوضات سلام مع إسرائيل والتطبيع مرتبط بعملية السلام".

وتابع: "وصلتنا رسائل إسرائيلية عن تصعيد محتمل لكنه غير مرتبط بمهل زمنية، والموفدون الذين زاروا بيروت قيموا أن الوضع خطير وقابل للتصعيد".

وأردف سلام: "على حزب الله تسليم سلاحه وهذا من أهم عناوين مشاركته في مشروع بناء الدولة، وهو لم يردع إسرائيل ولم يحم لبنان والدولة استعادت قرار الحرب والسلم، ولن نسمح بمغامرات تقودنا إلى حرب جديدة ويجب استخلاص العبر من تجربة نصرة غزة".

 
 
 
"وصلتنا رسائل اسرائيلية ونتنياهو ذهب بعيداً".. ماذا قال الرئيس سلام؟

محليات

نواف سلام

اسرائيل

مراسلة الجديد تنقل آخر تفاصيل اجتماع لجنة الميكانيزم
سلام : على حزب الله تسليم سلاحه

الرئيس عون يُعلّق على زيارة البابا لاون
08:40

الرئيس عون يُعلّق على زيارة البابا لاون

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من اتحاد كشاف لبنان برئاسة رئيس الاتحاد القائد وسيم زين، أنه في خلال زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، اجتمع اللبنانيون من مختلف أطيافهم وطوائفهم، ليس فقط حول شخصه، بل حول ما يمثله كرسول للسلام. هذا السلام الذي يتوق اليه لبنان منذ سنوات طويلة، بعدما تعب الشعب من الحرب.

08:40

الرئيس عون يُعلّق على زيارة البابا لاون

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من اتحاد كشاف لبنان برئاسة رئيس الاتحاد القائد وسيم زين، أنه في خلال زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، اجتمع اللبنانيون من مختلف أطيافهم وطوائفهم، ليس فقط حول شخصه، بل حول ما يمثله كرسول للسلام. هذا السلام الذي يتوق اليه لبنان منذ سنوات طويلة، بعدما تعب الشعب من الحرب.

معلومات الجديد: دائرة المعاينة الجمركية في المطار تضبط شحنة كبيرة من المخدرات قادمة من أفريقيا عن طريق الشحن الجوي
09:24
بحضور أورتاغوس وانضمام سيمون كرم.."الميكانيزم" اجتمعت في الناقورة
09:14
الرئيس عون يُعلّق على زيارة البابا لاون
08:40
البركس يستكمل جولاته على المحافظين
07:34
وزير الاعلام: رمزية وجود مدني على رأس الوفد اللبناني في الميكانيزم له دلالات كبرى ويفعّل المبادرة الرئاسية وهذا الموضوع يمكن أن يُطرح على طاولة الحكومة غداً
07:32
وزير الاعلام: غداً سيعرض الجيش في جلسة الحكومة التقرير الشهري لما قام به في الأسابيع الأربعة الأخيرة وما تم تكليفه به في الجنوب
07:31
