"وصلتنا رسائل اسرائيلية ونتنياهو ذهب بعيداً".. ماذا قال الرئيس سلام؟

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من اتحاد كشاف لبنان برئاسة رئيس الاتحاد القائد وسيم زين، أنه في خلال زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، اجتمع اللبنانيون من مختلف أطيافهم وطوائفهم، ليس فقط حول شخصه، بل حول ما يمثله كرسول للسلام. هذا السلام الذي يتوق اليه لبنان منذ سنوات طويلة، بعدما تعب الشعب من الحرب.