"لا يوجد شيء اسمه بعد جنوب الليطاني".. نعيم قاسم: سيكون بأسنا أشد!

أكد لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم في مهرجان "نجيع ومداد"، أن "هذا عدو توسعي ولم يلتزم بالاتفاق"، قائلاً "هناك اعتداءات دائمة وهي ليست من أجل السلاح الموجود في بل من أجل التأسيس لاحتلال بشكل تدريجي ورسم الكبرى من بوابة لبنان".





واعتبر أن "المشاركة بشخصية مدنية في لجنة الميكانيزم سقطة إضافية للحكومة وتنازل مجاني لإسرائيل"، قائلاً "على الحكومة دراسة خطواتها جيداً قبل غرق السفينة بالجميع".



وشدّد على أن "الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا كدولة لبنانية مع هي حدود اتفاق وقف إطلاق النار".



ولفت إلى أنه "على العمل على ردع العدوان الإسرائيلي وإعادة الإعمار قبل مطالبة بتسليم السلاح".



وقال: "نتعاون مع الجميع لبناء الدولة وتحرير الاأض وصحيفة أعمالنا تثبت ذلك ولا ننتظر شهادة من أحد ولا نعطي شهادة لأحد"، مضيفاً "هم بحاجة إلى من تبرئتهم من تاريخهم السيء وجرائمهم والحرب الأهلية".



وأضاف: "يريدون نزع السلاح وتجفيف المال ومنع الخدمات وإقفال المدارس والمستشفيات ويمارسون منع الإعمار والتبرعات ويهدمون البيوت، هم يريدون إلغاء وجودنا".



وأردف: "لا يوجد شيء اسمه بعد جنوب الليطاني وكل الأمور الأخرى لها علاقة باللبنانيين بين بعضهم البعض"، مؤكداً أن "لا علاقة لأميركا بالسلاح واستراتيجية الدفاع وبخلافات اللبنانيين".



وقال: "سندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا ونحن مستعدّون للتضحية ولن نستسلم وسيكون بأسنا أشد وأشد ".