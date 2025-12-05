الأخبار
محليات

"لا يوجد شيء اسمه بعد جنوب الليطاني".. نعيم قاسم: سيكون بأسنا أشد!

2025-12-05 | 08:07
أكد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم في مهرجان "نجيع ومداد"، أن "هذا العدو عدو توسعي ولم يلتزم بالاتفاق"، قائلاً "هناك اعتداءات دائمة وهي ليست من أجل السلاح الموجود في حزب الله بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي ورسم إسرائيل الكبرى من بوابة لبنان".

واعتبر أن "المشاركة بشخصية مدنية في لجنة الميكانيزم سقطة إضافية للحكومة اللبنانية وتنازل مجاني لإسرائيل"، قائلاً "على الحكومة دراسة خطواتها جيداً قبل غرق السفينة بالجميع".

وشدّد قاسم على أن "الحدود التي يجب أن نقف عندها في كل علاقاتنا كدولة لبنانية مع العدو الإسرائيلي هي حدود اتفاق وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أنه "على الحكومة اللبنانية العمل على ردع العدوان الإسرائيلي وإعادة الإعمار قبل مطالبة حزب الله بتسليم السلاح".

وقال: "نتعاون مع الجميع لبناء الدولة وتحرير الاأض وصحيفة أعمالنا تثبت ذلك ولا ننتظر شهادة من أحد ولا نعطي شهادة لأحد"، مضيفاً "هم بحاجة إلى من تبرئتهم من تاريخهم السيء وجرائمهم والحرب الأهلية". 

وأضاف: "يريدون نزع السلاح وتجفيف المال ومنع الخدمات وإقفال المدارس والمستشفيات ويمارسون منع الإعمار والتبرعات ويهدمون البيوت، هم يريدون إلغاء وجودنا". 

وأردف: "لا يوجد شيء اسمه بعد جنوب الليطاني وكل الأمور الأخرى لها علاقة باللبنانيين بين بعضهم البعض"، مؤكداً أن "لا علاقة لأميركا بالسلاح واستراتيجية الدفاع وبخلافات اللبنانيين". 

وقال: "سندافع عن أنفسنا وأهلنا وبلدنا ونحن مستعدّون للتضحية ولن نستسلم وسيكون بأسنا أشد وأشد ".
 
 
 
 
محليات

نعيم قاسم

حزب الله

