التفاوض تحت النار.. وماذا عن طرح الشيخ نعيم قاسم؟ (الأنباء)

أكدت مصادر ، دعمها لمهمة سيمون كرم في لجنة "الميكانيزم"، معتبرةً أن نجاح جهوده، بتعاون جميع الأطراف، في التوصّل إلى نتيجة ملموسة لناحية ترسيخ الاستقرار وترسيم الحدود، سيُعدّ إنجازًا كبيرًا على صعيد تثبيت السيادة على الأراضي .

وفي حديث لـ"الأنباء الإلكترونية"، تلفت المصادر إلى تاريخ كرم في المهام الدبلوماسية، مشيرةً إلى أن خيار التفاوض بات مشروعًا ومفروضًا على تحت النار، بدليل استمرار في اعتداءاته، إلا أن التفاوض يبقى الوسيلة الوحيدة لاستعادة السيادة وتسليم الأسرى المحتجزين لدى العدو، خصوصًا أن الحرب لم تنتهِ في الجنوب بعد.



وتطرقت المصادر إلى حديث لحزب الشيخ نعيم عن الاستراتيجية الدفاعية، مؤكدةً أنها لا تحبّذ طرح هذا الملف في هذه المرحلة الحساسة، نظرًا لما يتطلّبه من تثبيت للسيادة ووحدة الأراضي وتكريس لاتفاق وقف إطلاق النار، تفاديًا للولوج نحو المجهول في حال عدم السير بمسار المفاوضات.