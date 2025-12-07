عن التصعيد في لبنان: ماذا قال وزير الخارجية المصري؟

اشار المصري بدر عبد العاطي في حديث مع "الجزيرة": "نعمل مع كل الجهات والإقليمية والدولية على خفض التصعيد في لبنان".

وأضاف "ثمة إيجابيات بشأن المرحلة الأولى وسلبيات كانتهاكات لوقف إطلاق النار بغزة".



معتبرا ان "المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مهمة جدا لارتباطها بانسحاب إسرائيل".





ولفت الى انه "يجب نشر قوات دولية بغزة للتأكد من الطرفين بوقف النار وعدم وجود ذريعة لإسرائيل"٬ موضحا ان "القوة الدولية ستكون لحفظ السلام وليس فرض السلام وهناك فرق شاسع بينهما".



وذكر ان "هناك اتصالات مع إسرائيل بشأن معبر رفح وموقفنا واضح وحازم بشأن تشغيله"٬ مؤكدا ان "مصر لا يمكن أن تسمح أن يكون معبر رفح بوابة لتهجير "٬ لافتا الى ان "معبر رفح سيكون لدخول المساعدات والسماح بخروج حالات طبية تحتاج إلى الإجلاء للعلاج".



واوضح عبد العاطي "اننا ناقشنا مع الفصائل موضوع حصر السلاح في "٬ مشددا على انه "لا بد من حصر السلاح في القطاع ووجود سلطة واحدة لنزع أي ذرائع للجانب ". واضاف "أطراف دولية ومنها ترغب بتدريب الشرطة الفلسطينية لفرض الأمن بقطاع غزة".