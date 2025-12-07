الأخبار
محليات

عن التصعيد في لبنان: ماذا قال وزير الخارجية المصري؟

2025-12-07 | 03:17
عن التصعيد في لبنان: ماذا قال وزير الخارجية المصري؟

اشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في حديث مع قناة "الجزيرة": "نعمل مع كل الجهات اللبنانية والإقليمية والدولية على خفض التصعيد في لبنان".

وأضاف "ثمة إيجابيات بشأن المرحلة الأولى وسلبيات كانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة".

معتبرا ان "المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مهمة جدا لارتباطها بانسحاب إسرائيل".


ولفت الى انه "يجب نشر قوات دولية بغزة للتأكد من التزام الطرفين بوقف النار وعدم وجود ذريعة لإسرائيل"٬ موضحا ان "القوة الدولية ستكون لحفظ السلام وليس فرض السلام وهناك فرق شاسع بينهما".

وذكر ان "هناك اتصالات مع إسرائيل بشأن معبر رفح وموقفنا واضح وحازم بشأن تشغيله"٬ مؤكدا ان "مصر لا يمكن أن تسمح أن يكون معبر رفح بوابة لتهجير الفلسطينيين"٬ لافتا الى ان "معبر رفح سيكون لدخول المساعدات والسماح بخروج حالات طبية تحتاج إلى الإجلاء للعلاج".

واوضح عبد العاطي "اننا ناقشنا مع الفصائل الفلسطينية موضوع حصر السلاح في قطاع غزة"٬ مشددا على انه "لا بد من حصر السلاح في القطاع ووجود سلطة واحدة لنزع أي ذرائع للجانب الإسرائيلي". واضاف "أطراف دولية ومنها الاتحاد الأوروبي ترغب بتدريب الشرطة الفلسطينية لفرض الأمن بقطاع غزة".
عن التصعيد في لبنان: ماذا قال وزير الخارجية المصري؟

محليات

مصر

لبنان

اسرائيل

تصعيد

