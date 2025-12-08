بعد إلغاء زيارة قائد الجيش.. الرئيس عون الى واشنطن (الجمهورية)

على وقع التحضير لاجتماع لجنة «الميكانيزم» الثاني بعد تطعيمها بمدنيين، المقرّر في 19 من الجاري،

وما يمكن أن ينتهي اليه حول مستقبل المفاوضات، تنشط اتصالات بين بعبدا وواشنطن بعيداً من الأضواء، لترتيب زيارة رسمية لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى البيت للقاء الرئيس مطلع السنة الجديدة.

ومع اقتراب البلاد من الدخول في فترة الأعياد، أملت أوساط سياسية عبر «الجمهورية»، في أن يمضي اللبنانيون هذه الفترة بهدوء، وإن كان أحد لا يستطيع أن يضمن الطرف

أبدت مصادر سياسية عبر «الجمهورية»، قلقها من مواصلة اعتداءاتها على ، بما في ذلك قيامها بالتوغل براً إلى مناطق إضافية خارج النقاط الخمس المحتلة، ثم التراجع. وقرأت المصادر في هذا السلوك مؤشرات مثيرة للقلق، من اعتماد إسرائيل فعلاً أسلوب المفاوضة تحت ضغط التصعيد العسكري، طمعاً في تحقيق أكبر مكاسب ممكنة. وهذا الأمر توقّعه كثير من المراجع في لبنان والخارج، كما أبدى «حزب الله» مخاوفه إزاءه، معتبراً أنّ الإسرائيلي يستدرج لبنان إلى تقديم تنازل معين، وعندما يتحقق له، يبدأ بالضغط لفرض تنازل أكبر، إلى حدّ وصول لبنان إلى الاستسلام.