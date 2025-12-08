مراسل الجديد: الغارات الإسرائيلية استهدفت وادي رومين وأطراف بلدة جباع

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "وفداً قضائياً لبنانياً يزور العاصمة السورية دمشق، الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع اتفاقية قضائية تسمح بتسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وحتى لا يؤدي هذا الملفّ إلى تعقيدات في العلاقات بين البلدين".
أكدت مصادر مطلعة لـ"الأنباء الإلكترونية" أنّ الحراك الدولي والعربي يستهدف نقطتين أساسيتين:
أفاد مراسل الجديد، أن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن ليل أمس غارات عديدة وعلى دفعات، مستهدفاً أطراف بلدة جباع، والوادي الممتد بين بلدات عزة ورومين أركي ووادي زفتا".