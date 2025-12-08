الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

مراسل الجديد: الغارات الإسرائيلية استهدفت وادي رومين وأطراف بلدة جباع

2025-12-08 | 16:58
مراسل الجديد: الغارات الإسرائيلية استهدفت وادي رومين وأطراف بلدة جباع
مراسل الجديد: الغارات الإسرائيلية استهدفت وادي رومين وأطراف بلدة جباع
مراسل الجديد: الغارات الإسرائيلية استهدفت وادي رومين وأطراف بلدة جباع

محليات

الجديد:

الغارات

الإسرائيلية

استهدفت

رومين

وأطراف

السفير الأميركي: إتصلات قائمة لزيارة قائد الجيش الى واشنطن
الراعي من بعبدا: هذا زمن المفاوضات والسلام

وفد قضائي إلى سوريا.. ومسودة اتفاقية! (الشرق الأوسط)
01:05

وفد قضائي إلى سوريا.. ومسودة اتفاقية! (الشرق الأوسط)

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "وفداً قضائياً لبنانياً يزور العاصمة السورية دمشق، الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع اتفاقية قضائية تسمح بتسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وحتى لا يؤدي هذا الملفّ إلى تعقيدات في العلاقات بين البلدين".

01:05

وفد قضائي إلى سوريا.. ومسودة اتفاقية! (الشرق الأوسط)

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "وفداً قضائياً لبنانياً يزور العاصمة السورية دمشق، الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع اتفاقية قضائية تسمح بتسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما لا يتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وحتى لا يؤدي هذا الملفّ إلى تعقيدات في العلاقات بين البلدين".

طهران وافقت على تسليم سلاح "حزب الله".. ورسالة واضحة من الرئيس عون! (الأنباء الإلكترونية)
01:00

طهران وافقت على تسليم سلاح "حزب الله".. ورسالة واضحة من الرئيس عون! (الأنباء الإلكترونية)

أكدت مصادر مطلعة لـ"الأنباء الإلكترونية" أنّ الحراك الدولي والعربي يستهدف نقطتين أساسيتين:

01:00

طهران وافقت على تسليم سلاح "حزب الله".. ورسالة واضحة من الرئيس عون! (الأنباء الإلكترونية)

أكدت مصادر مطلعة لـ"الأنباء الإلكترونية" أنّ الحراك الدولي والعربي يستهدف نقطتين أساسيتين:

هزت الجنوب ليلاً.. سلسلة غارات إسرائيلية (فيديو)
Play
00:52

هزت الجنوب ليلاً.. سلسلة غارات إسرائيلية (فيديو)

أفاد مراسل الجديد، أن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن ليل أمس غارات عديدة وعلى دفعات، مستهدفاً أطراف بلدة جباع، والوادي الممتد بين بلدات عزة ورومين أركي ووادي زفتا".

00:52

هزت الجنوب ليلاً.. سلسلة غارات إسرائيلية (فيديو)

أفاد مراسل الجديد، أن "الطيران الحربي الاسرائيلي شن ليل أمس غارات عديدة وعلى دفعات، مستهدفاً أطراف بلدة جباع، والوادي الممتد بين بلدات عزة ورومين أركي ووادي زفتا".

وفد قضائي إلى سوريا.. ومسودة اتفاقية! (الشرق الأوسط)
01:05
طهران وافقت على تسليم سلاح "حزب الله".. ورسالة واضحة من الرئيس عون! (الأنباء الإلكترونية)
01:00
هزت الجنوب ليلاً.. سلسلة غارات إسرائيلية (فيديو)
00:52
"ممنوعة من الدخول إلى لبنان".. مصادرة 4 "درون"!
00:45
"حزب الله" مُصاب بـ "مغص سياسي شديد".. والسبب "الأخ الأكبر"! (نداء الوطن)
00:39
أميركا تصعّد من ضغوطها على المؤسسة العسكرية.. متى يُسمح لقائد الجيش بالزيارة؟ (الأخبار) ​
00:30
