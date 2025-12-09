وفد قضائي إلى سوريا.. ومسودة اتفاقية! (الشرق الأوسط)

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن "وفداً قضائياً لبنانياً يزور ، الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع اتفاقية قضائية تسمح بتسليم الموقوفين والمحكومين السوريين إلى بلادهم، بما لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء، وحتى لا يؤدي هذا الملفّ إلى تعقيدات في العلاقات بين البلدين".



