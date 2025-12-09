طهران وافقت على تسليم سلاح "حزب الله".. ورسالة واضحة من الرئيس عون! (الأنباء الإلكترونية)

أكدت مصادر مطلعة لـ"الأنباء الإلكترونية" أنّ الحراك الدولي والعربي يستهدف نقطتين أساسيتين:

1- تعزيز الثقة الدولية بالجيش وتوفير الدعم اللازم له



وذلك بالتوازي مع موافقة الكونغرس الأميركي على تزويد الجيش بمعدّات حديثة، وموافقة على تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش مطلع الشهر المقبل، بعد الإعلان عن تنفيذ المرحلة الأولى من سحب سلاح " " جنوب الليطاني.



2- زيارة إلى سلطنة عُمان



وتأتي في إطار دور مسقط كمنصّة تفاوضية بين واشنطن وطهران.



وتكشف المصادر أنّ طهران وافقت على تسليم السلاح المتوسط والثقيل الخاص بحزب إلى ، ونقل الدقيقة من إلى العراق، وأن النقاش توقف عند الجهة التي ستتولى إدارة هذه الصواريخ في العراق بين الجيش و "الحشد " الذي ترفض واشنطن منحه هذه الصلاحية.



كما توقف النقاش عند موضوع تخصيب اليورانيوم، إذ تصر واشنطن على التخصيب خارج ، فيما تطالب طهران بالتخصيب داخل أراضيها تحت إشراف دولي وعربي.



وتؤكد المصادر أنّ زيارة الرئيس عون إلى مسقط ستلامس هذا الملف، خصوصًا في ظل مواقف إيرانية متضاربة تجاه لبنان بين من ينفي التدخل في شؤونه وبين من يعتبر سلاح "حزب الله" أولوية تتقدم على الوضع المعيشي.



وسيوجّه عون عبر مسقط رسالة واضحة إلى طهران مفادها: "لبنان يرفض أن يكون ورقة تفاوض لمصلحة ملف التخصيب النووي".